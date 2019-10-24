Столкнулись автобус и три легковушки: в центре Ярославля из-за крупной аварии встал транспорт

Сегодня днём в Ярославле на пересечении улицы Комсомольской и площади Богоявления произошло массовое ДТП. Там столкнулись три легковых автомобиля и автобус с пассажирами, который ехал из-за Волги по 33-му маршруту.



— Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. — Из-за ДТП есть затруднения в движении транспорта.

