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Происшествия

Столкнулись автобус и три легковушки: в центре Ярославля из-за крупной аварии встал транспорт

Стало известно о состоянии пассажиров ЛиАЗа

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Из-за аварии скопились пробки и встал общественный транспорт

Из-за аварии скопились пробки и встал общественный транспорт

Сегодня днём в Ярославле на пересечении улицы Комсомольской и площади Богоявления произошло массовое ДТП. Там столкнулись три легковых автомобиля и автобус с пассажирами, который ехал из-за Волги по 33-му маршруту.

— Среди пассажиров автобуса пострадавших нет, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. — Из-за ДТП есть затруднения в движении транспорта.

Видео: SafeRegion

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Недавно в Ярославле ещё один автобус попал в ДТП. Там из людей тоже никто не пострадал.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    24 окт 2019 в 16:03

    Классно аудя собрал толпу.

    Юрик
    24 окт 2019 в 16:06

    я бы очень сильно удивился если бы кто то в этой аварии пострадал в автобусе

    Евген
    24 окт 2019 в 15:58

    А где видео с Ярнетовской камеры номер три на ул. Комсомольстой?