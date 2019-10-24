«Он уже снимал ремень»: очевидцы рассказали о драке из-за собаки в центре Ярославля

Драка произошла вчера в центре Ярославля около часа дня. Девушку, которая просто хотела покормить собаку, чуть не избили бомжи. Ей повезло, что на помощь подошли люди, но именно они и оказались замешаны в драке.



— Я проходила с мамой по улице, — рассказывает Екатерина. — Мы увидели собаку, решили покормить. Мама пошла в зоомагазин за едой, а я осталась рядом с собакой, чтобы она никуда не убежала.



Прошло какое-то время, рассказывает Екатерина, и к ней начали подходить бездомные. Девушка говорит, что одна бездомная женщина, увидев питомца, побежала с криками «это же хаски!», следом за ней рванул мужчина.

