«Он уже снимал ремень»: очевидцы рассказали о драке из-за собаки в центре Ярославля

Драка произошла вчера в центре Ярославля около часа дня. Девушку, которая просто хотела покормить собаку, чуть не избили бомжи. Ей повезло, что на помощь подошли люди, но именно они и оказались замешаны в драке.
— Я проходила с мамой по улице, — рассказывает Екатерина. — Мы увидели собаку, решили покормить. Мама пошла в зоомагазин за едой, а я осталась рядом с собакой, чтобы она никуда не убежала.
Прошло какое-то время, рассказывает Екатерина, и к ней начали подходить бездомные. Девушка говорит, что одна бездомная женщина, увидев питомца, побежала с криками «это же хаски!», следом за ней рванул мужчина.
— Собака перепугалась, — вспоминает Екатерина, — хотела убежать. Люди увидели, что происходит что-то нехорошее, начали подходить и помогать.
Девушка рассказала, что взгляд бездомного был пугающим, и он был настроен решительно.
— Он уже начал снимать ремень, чтобы, наверное, использовать его как поводок и увести собаку, — рассказывает Екатерина.
Девушка позвонила маме, которая отошла в зоомагазин, и попросила купить собаке ошейник.
— Люди собрались вокруг нас. Вступилась женщина. Она толкнула бомжа, чтобы тот не подходил ближе, — вспоминает девушка. — Но он со всей силы ударил ее. Женщина упала.
Как рассказывает Екатерина, сзади на бездомного налетел мужчина. Он заступился за упавшую женщину. Тогда и началась драка.
Видео: «Ярославль LIVE» / Vk.com
— Пока всё это происходило, я начала звонить в полицию, а люди взяли перепуганную собаку и повели ее подальше от всего этого, — рассказала Екатерина.
Собака оказалась очень дружелюбной и спокойной. Сейчас она находится на передержке и ждет, когда за ней придут любящие хозяева. Удивительно, как эти создания привязаны к человеку и как преданно любят. Так, недавно стала известна душераздирающая история о верной собачке из Ярославской области, которая не может смириться со смертью своего хозяина. Она ждала его у машины целый месяц.