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Происшествия

«Он уже снимал ремень»: очевидцы рассказали о драке из-за собаки в центре Ярославля

Девушка, которая хотела помочь, чуть не оказалась избитой

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Прохожим пришлось отбиваться от бомжей, которые пытались увести собаку

Прохожим пришлось отбиваться от бомжей, которые пытались увести собаку

Драка произошла вчера в центре Ярославля около часа дня. Девушку, которая просто хотела покормить собаку, чуть не избили бомжи. Ей повезло, что на помощь подошли люди, но именно они и оказались замешаны в драке.

— Я проходила с мамой по улице, — рассказывает Екатерина. — Мы увидели собаку, решили покормить. Мама пошла в зоомагазин за едой, а я осталась рядом с собакой, чтобы она никуда не убежала.

Прошло какое-то время, рассказывает Екатерина, и к ней начали подходить бездомные. Девушка говорит, что одна бездомная женщина, увидев питомца, побежала с криками «это же хаски!», следом за ней рванул мужчина.

— Собака перепугалась, — вспоминает Екатерина, — хотела убежать. Люди увидели, что происходит что-то нехорошее, начали подходить и помогать.

Девушка рассказала, что взгляд бездомного был пугающим, и он был настроен решительно.

— Он уже начал снимать ремень, чтобы, наверное, использовать его как поводок и увести собаку, — рассказывает Екатерина.

Девушка позвонила маме, которая отошла в зоомагазин, и попросила купить собаке ошейник.

— Люди собрались вокруг нас. Вступилась женщина. Она толкнула бомжа, чтобы тот не подходил ближе, — вспоминает девушка. — Но он со всей силы ударил ее. Женщина упала.

Как рассказывает Екатерина, сзади на бездомного налетел мужчина. Он заступился за упавшую женщину. Тогда и началась драка.

Видео: «Ярославль LIVE» / Vk.com

— Пока всё это происходило, я начала звонить в полицию, а люди взяли перепуганную собаку и повели ее подальше от всего этого, — рассказала Екатерина.

Собака оказалась очень дружелюбной и спокойной. Сейчас она находится на передержке и ждет, когда за ней придут любящие хозяева. Удивительно, как эти создания привязаны к человеку и как преданно любят. Так, недавно стала известна душераздирающая история о верной собачке из Ярославской области, которая не может смириться со смертью своего хозяина. Она ждала его у машины целый месяц.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Гедеван Александрович (Скрипач)
    24 окт 2019 в 16:54

    шоу дураков. Пузан вообще сделал мой день, ему только красного носа на резиночке не хватает, а так готовый клоун

    пессимист
    24 окт 2019 в 16:39

    Вот интрига. Ничего непонятно.

    Гость
    24 окт 2019 в 16:39

    Ну да, главное собачка - в безопасности...