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В Ярославской области нашлась женщина, пропавшая месяц назад: где она была

О счастливом окончании поисков сообщила её дочь

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Татьяну искали с 14 сентября

Татьяну искали с 14 сентября

Дочь 44-летней Татьяны из Ярославля, пропавшей 14 сентября, сообщила, что мама нашлась. 

Женщина исчезла таинственным образом. Она ушла из дома в посёлке Купанское вблизи Переславля-Залесского. С собой взяла лишь документы и немного денег. Женщина была больна, и болезнь с каждым годом прогрессировала. Родные были перепуганы исчезновением Татьяны, боялись, что с ней могло случиться страшное.

К счастью, обошлось.

— Мама нашлась, — рассказала дочь пропавшей. — Она была в больнице в Сергиевом Посаде. Сейчас с ней всё в порядке.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    24 окт 2019 в 15:15

    сообщила её доч