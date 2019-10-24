В Ярославской области нашлась женщина, пропавшая месяц назад: где она была

Дочь 44-летней Татьяны из Ярославля, пропавшей 14 сентября, сообщила, что мама нашлась.

Женщина исчезла таинственным образом. Она ушла из дома в посёлке Купанское вблизи Переславля-Залесского. С собой взяла лишь документы и немного денег. Женщина была больна, и болезнь с каждым годом прогрессировала. Родные были перепуганы исчезновением Татьяны, боялись, что с ней могло случиться страшное.

К счастью, обошлось.

— Мама нашлась, — рассказала дочь пропавшей. — Она была в больнице в Сергиевом Посаде. Сейчас с ней всё в порядке.