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Пожарные второй день подряд тушат один и тот же дом

В Ярославле снова загорелось здание, где заживо сожгли человека

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Спасатели тушили здание 23 октября вечером&nbsp;

Спасатели тушили здание 23 октября вечером 

Второй день подряд горит здание на улице Свердлова. Дом вспыхнул накануне, 23 октября, пожар начался на втором этаже. Сегодня дым пошёл снова, уже из окон чердака. 

— Дымок небольшой с чердака только что шёл. Стоят две пожарные машины, — рассказала редакции 76.RU местная жительница. 

Этот дом преследует череда пожаров, а после крупной трагедии в июне прошлого года здание расселили. Тогда пожар случился из-за ссоры семейной пары, жившей здесь. К ним пришёл знакомый, все вместе выпили, и гость уснул на диване. В это время супруги начали ссориться — как говорят соседи, из ревности к гостю. В гневе муж схватил спирт, плеснул на платье жены и поджег. Пламя быстро перекинулось на спящего человека. Мужчина погиб. Человеку, который его поджёг, вынесли приговор.

— Как же я заколебался уже, — вздыхают пожарные, таская шланги к этому дому. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    24 окт 2019 в 13:11

    И опять власти Ярославля не при чём.Опять губернатор Миронов не в курсе,что пожары с намеренными поджогами регулярно происходят.Не пора ли таких губернаторов и мэров гнать из власти?

    гость
    24 окт 2019 в 13:59

    "Драку заказывали? Не волнует. Оплачено." - Анекдот.
    Землички кой кому захотелось не иначе, вот и горит. Держитесь соседи и пожарные.

    Деолигия
    24 окт 2019 в 13:07

    что тут не понятного??? наверное землю готовят под новый детский сад или школу... шутка(((