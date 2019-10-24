Пожарные второй день подряд тушат один и тот же дом

Второй день подряд горит здание на улице Свердлова. Дом вспыхнул накануне, 23 октября , пожар начался на втором этаже. Сегодня дым пошёл снова, уже из окон чердака.

— Дымок небольшой с чердака только что шёл. Стоят две пожарные машины, — рассказала редакции 76.RU местная жительница.

Этот дом преследует череда пожаров, а после крупной трагедии в июне прошлого года здание расселили. Тогда пожар случился из-за ссоры семейной пары, жившей здесь. К ним пришёл знакомый, все вместе выпили, и гость уснул на диване. В это время супруги начали ссориться — как говорят соседи, из ревности к гостю. В гневе муж схватил спирт, плеснул на платье жены и поджег. Пламя быстро перекинулось на спящего человека. Мужчина погиб. Человеку, который его поджёг, вынесли приговор.