24 октября четверг
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.80
eur 70.96

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.80
eur 70.96

Все новости

Все новости
Происшествия

В Рыбинске кран без водителя насмерть раздавил человека

Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось

Поделиться

1 489
Обсудить
Автокран поехал в то время, когда его чинили

Автокран поехал в то время, когда его чинили

В Рыбинске на территории завода Гидромеханизации на улице Суворова произошло трагическое происшествие. Вечером 22 октября здесь под колесами автокрана погиб 64-летний мужчина.

— По предварительной информации, машина начала самопроизвольное движение в тот момент, когда под ней находился мастер, занимавшийся ремонтом, — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПавтокранРыбинск

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!