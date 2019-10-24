В Рыбинске кран без водителя насмерть раздавил человека

Автокран поехал в то время, когда его чинили

В Рыбинске на территории завода Гидромеханизации на улице Суворова произошло трагическое происшествие. Вечером 22 октября здесь под колесами автокрана погиб 64-летний мужчина.



— По предварительной информации, машина начала самопроизвольное движение в тот момент, когда под ней находился мастер, занимавшийся ремонтом, — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.



Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм пострадавший скончался.



Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.