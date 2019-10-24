В Ярославском районе мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

В Ярославской области 55-летний житель деревни Поляны Ярославского района застрелил своего соседа. Произошло это вечером 23 октября. Пока о происшествии известно немного.



— Подозреваемый был пьян. Между соседями произошла бытовая ссора. Мужчина взял свое охотничье ружье и выстрелил из него в соседа, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.



Вечером на место убийства выезжали следователи и криминалисты следственного управления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Идет расследование преступления.

