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В Ярославском районе мужчина застрелил соседа из охотничьего ружья

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи

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Причиной стала бытовая ссора между соседями

Причиной стала бытовая ссора между соседями

В Ярославской области 55-летний житель деревни Поляны Ярославского района застрелил своего соседа. Произошло это вечером 23 октября. Пока о происшествии известно немного.

— Подозреваемый был пьян. Между соседями произошла бытовая ссора. Мужчина взял свое охотничье ружье и выстрелил из него в соседа, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Вечером на место убийства выезжали следователи и криминалисты следственного управления. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали. Идет расследование преступления.

А в Любимском районе охотник застрелил друга, приняв его в лесу за бобра.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    автор
    24 окт 2019 в 09:50

    Лещенкова иди русский учи