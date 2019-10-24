«Увидела машину, очнулась в больнице»: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с экс-депутатом

и красная KIA, вторую машину с серьезными повреждениями выкинуло в кювет и перевернуло на крышу. В ней находилась семья из трех человек: за рулем была женщина 47 лет , в салоне находились её супруг и дочь-студентка.

Жесткая авария произошла в минувшее воскресенье, 20 октября , на трассе Ярославль — Углич в Большесельском районе около 16 часов . На 50-м километре трассы столкнулись белая Toyota Camry

— Мы просто ехали, и вдруг внезапно на встречной полосе появляется эта белая Toyota, а дальше я очнулась уже в больнице, — рассказала пострадавшая в ДТП Лиза Коптелова. — У моего папы тяжкие телесные повреждения — переломы ключицы, рёбер, таза. У мамы сотрясение мозга и перелом руки в двух местах, у меня у самой легкое сотрясение и многочисленные ушибы и ссадины, даже наложены швы. Со вчерашнего дня врачи разрешили мне немного ходить, состояние унылое, аппетита нет.

Сейчас семья ищет свидетелей аварии, записи с камер видеорегистраторов, чтобы восстановить события.