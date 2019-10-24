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«Увидела машину, очнулась в больнице»: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с экс-депутатом

Семья ищет свидетелей аварии на трассе Ярославль — Углич

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В красной машине ехали муж с женой и дочерью-студенткой&nbsp;

В красной машине ехали муж с женой и дочерью-студенткой 

Жесткая авария произошла в минувшее воскресенье, 20 октября, на трассе Ярославль — Углич в Большесельском районе около 16 часов. На 50-м километре трассы столкнулись белая Toyota Camry

и красная KIA, вторую машину с серьезными повреждениями выкинуло в кювет и перевернуло на крышу. В ней находилась семья из трех человек: за рулем была женщина 47 лет, в салоне находились её супруг и дочь-студентка.

Как выяснилось позже, за рулем белой иномарки ехал экс-депутат Ярославской областной думы 55-летний Юрий Пучков. 

— Мы просто ехали, и вдруг внезапно на встречной полосе появляется эта белая Toyota, а дальше я очнулась уже в больнице, — рассказала пострадавшая в ДТП Лиза Коптелова. — У моего папы тяжкие телесные повреждения — переломы ключицы, рёбер, таза. У мамы сотрясение мозга и перелом руки в двух местах, у меня у самой легкое сотрясение и многочисленные ушибы и ссадины, даже наложены швы. Со вчерашнего дня врачи разрешили мне немного ходить, состояние унылое, аппетита нет. 

Сейчас семья ищет свидетелей аварии, записи с камер видеорегистраторов, чтобы восстановить события. 

Юрий Пучков был депутатом Ярославской областной думы второго (1996–2000) и пятого (2008–2013) созывов. Был членом комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Входил во фракцию «Единая Россия». Женат, имеет четырех детей. Сейчас живет в Угличе.

Если у вас есть информация об аварии и вы можете помочь, сообщите об этом на 76@rugion.ru или в социальных сетях.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    не равнодушный
    24 окт 2019 в 09:33

    не дорога опасная —водятлы летающие опасны

    Потерявшийся Дед
    24 окт 2019 в 07:29

    Опасная дорога, повороты, спуски.