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В Ярославле горит дом, где заживо сожгли человека

Дым валит из окон второго этажа

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Дым валит со второго этажа

Дым валит со второго этажа

В Ярославле снова пожар в двухэтажном доме на улице Свердлова. Горит дом, который расселили после пожара. На месте работают пожарные, дым валит из окон второго этажа.

— Это тот дом, где погиб при пожаре человек, — сообщают очевидцы.

В июне прошлого года здесь был большой пожар. К семейной паре пришел гость. Все вместе выпили, и гость уснул на диване. А супруги начали ссориться — как говорят соседи, из ревности к гостю. В гневе муж схватил спирт, плеснул на платье жены и поджег. Пламя быстро перекинулось на спящего человека. Мужчина погиб. Человеку, который его поджёг, вынесли приговор.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Штоф
    23 окт 2019 в 17:21

    К застройке готовят участочек, видимо