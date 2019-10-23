В Ярославле горит дом, где заживо сожгли человека

В Ярославле снова пожар в двухэтажном доме на улице Свердлова. Горит дом, который расселили после пожара. На месте работают пожарные, дым валит из окон второго этажа.



— Это тот дом, где погиб при пожаре человек, — сообщают очевидцы.

В июне прошлого года здесь был большой пожар. К семейной паре пришел гость. Все вместе выпили, и гость уснул на диване. А супруги начали ссориться — как говорят соседи, из ревности к гостю. В гневе муж схватил спирт, плеснул на платье жены и поджег. Пламя быстро перекинулось на спящего человека. Мужчина погиб. Человеку, который его поджёг, вынесли приговор.