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Ребёнок пострадал на батуте

Безопасность доверила детям: начался суд над владелицей батута, улетевшего вместе с ребёнком

Жительница Ярославской области признала вину

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Женщина не стала давать комментарий СМИ

Женщина не стала давать комментарий СМИ

В Рыбинске прошёл суд над владелицей аттракциона, на котором пострадал ребёнок. На скамье подсудимых — 35-летняя предпринимательница. Именно её батут сорвало ветром и протащило несколько метров. В этот момент на нем находился ребенок — на тот момент малышке был 1 год и 9 месяцев. У девочки сотрясение и переломы рёбер.

Как сообщают коллеги с телеканала «Рыбинск-40», на батуте использовались три узла крепления вместо шести, остальные были непригодны.

— В качестве операторов женщина наняла двух несовершеннолетних, которые не проходили стажировку, не было инструкций безопасности, — рассказал в эфире телеканала помощник рыбинского городского прокурора Мстислав Баранов.

Свою вину женщина признала. Теперь ей грозит срок до шести лет и штраф до полумиллиона.

Напомним, 20 июня в Рыбинске на территории парка имени Фейгина случилось ЧП — в парке ветром снесло батут, на котором находились дети.

Видео: Дарья Матросова, «Рыбинский дневник» / Vk.com

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    23 окт 2019 в 14:59

    Реально год и 9 месяцев пострадавшему ребенку???? Родители алкаши что ли?Как там такой ребенок прыгал на батуте?