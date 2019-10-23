Безопасность доверила детям: начался суд над владелицей батута, улетевшего вместе с ребёнком

В Рыбинске прошёл суд над владелицей аттракциона, на котором пострадал ребёнок. На скамье подсудимых — 35-летняя предпринимательница. Именно её батут сорвало ветром и протащило несколько метров. В этот момент на нем находился ребенок — на тот момент малышке был 1 год и 9 месяцев. У девочки сотрясение и переломы рёбер.

Как сообщают коллеги с телеканала «Рыбинск-40», на батуте использовались три узла крепления вместо шести, остальные были непригодны.

— В качестве операторов женщина наняла двух несовершеннолетних, которые не проходили стажировку, не было инструкций безопасности, — рассказал в эфире телеканала помощник рыбинского городского прокурора Мстислав Баранов.