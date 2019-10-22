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Пожар в Ростове

Пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Ростове выплатят по 100 тысяч рублей

Как ещё помогут погорельцам в Ярославской области

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В огне погибли 7 человек

В огне погибли 7 человек

Пострадавшие при пожаре в Ростове получат помощь из резервного фонда правительства Ярославской области

— По распоряжению губернатора Дмитрия Миронова пострадавшим при пожаре будет оказана единовременная материальная помощь — по 100 тысяч рублей, — уточнили в региональном правительстве. — Также по 100 тысяч получат все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии. Семьям будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого погибшего.

Обещают и соцподдержку. В течение 10 дней, с того момента как объявили ЧС в Ростове, людям выплатят сумму одного прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей).

— Жителям дома, здоровью которым причинен вред в результате чрезвычайной ситуации, — выплата в двукратном размере прожиточного минимума, — рассказали в правительстве области. — В связи с полной или частичной утратой жилого помещения и (или) имущества собственникам жилья и (или) зарегистрированным по данному адресу выплачивается также выплата в двукратном размере прожиточного минимума.

Все пострадавшие и родственники погибших смогут обратиться за выплатой в управление социальной защиты населения и труда администрации Ростова и Ростовского района по телефону: 8 (48536) 6–28–93, 6–29–09.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Хронология событий из зала суда.

Вся история — в нашей хронике.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Гость
    22 окт 2019 в 14:19

    По квартире должны новой получить как минимум ! 100тр , позор . Как подачка . Где людям жить .

    Гость
    22 окт 2019 в 13:59

    А где жить люди теперь будут? Почему об этом молчат?

    вася
    22 окт 2019 в 13:53

    помошники по сбору вещей на этом заработают борохло на попойку хорошие вещи на продажу --выгода есть лохи несут не понимая не чего ха- ха