Пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Ростове выплатят по 100 тысяч рублей

Пострадавшие при пожаре в Ростове получат помощь из резервного фонда правительства Ярославской области



— По распоряжению губернатора Дмитрия Миронова пострадавшим при пожаре будет оказана единовременная материальная помощь — по 100 тысяч рублей, — уточнили в региональном правительстве. — Также по 100 тысяч получат все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии. Семьям будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого погибшего.

Обещают и соцподдержку. В течение 10 дней, с того момента как объявили ЧС в Ростове, людям выплатят сумму одного прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей).