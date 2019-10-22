Пострадавшим и семьям погибших в пожаре в Ростове выплатят по 100 тысяч рублей

Пострадавшие при пожаре в Ростове получат помощь из резервного фонда правительства Ярославской области
— По распоряжению губернатора Дмитрия Миронова пострадавшим при пожаре будет оказана единовременная материальная помощь — по 100 тысяч рублей, — уточнили в региональном правительстве. — Также по 100 тысяч получат все собственники, зарегистрированные по указанному адресу на момент трагедии. Семьям будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого погибшего.
Обещают и соцподдержку. В течение 10 дней, с того момента как объявили ЧС в Ростове, людям выплатят сумму одного прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей).
— Жителям дома, здоровью которым причинен вред в результате чрезвычайной ситуации, — выплата в двукратном размере прожиточного минимума, — рассказали в правительстве области. — В связи с полной или частичной утратой жилого помещения и (или) имущества собственникам жилья и (или) зарегистрированным по данному адресу выплачивается также выплата в двукратном размере прожиточного минимума.
Все пострадавшие и родственники погибших смогут обратиться за выплатой в управление социальной защиты населения и труда администрации Ростова и Ростовского района по телефону: 8 (48536) 6–28–93, 6–29–09.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. В понедельник уже состоялся суд, на котором избирали меру пресечения Александру Комарову — человеку, которого подозревают в поджоге. Хронология событий из зала суда.
Вся история — в нашей хронике.