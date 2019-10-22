В ДТП в Ростовском районе погибла 33-летняя женщина

От машины почти ничего не осталось

Вчера, 21 октября, в Ростовском районе Ярославской области случилась смертельная авария. Около половины пятого вечера на дороге Ростов-Великий — Иваново — Нижний Новгород столкнулись две машины — «Ниссан» и «Тойота».

За рулём «Ниссана» сидел 68-летний водитель, за рулём «Тойоты» — 43-летний. От удара сильно пострадала 33-летняя пассажирка «Тойоты». К сожалению, спасти её не удалось.

— Позже в больнице она скончалась, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Водитель автомашины «Ниссан» нуждается в амбулаторном лечении.