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В ДТП в Ростовском районе погибла 33-летняя женщина

Первые подробности аварии в Ярославской области

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От машины почти ничего не осталось

От машины почти ничего не осталось

Вчера, 21 октября, в Ростовском районе Ярославской области случилась смертельная авария. Около половины пятого вечера на дороге Ростов-Великий — Иваново — Нижний Новгород столкнулись две машины — «Ниссан» и «Тойота».

За рулём «Ниссана» сидел 68-летний водитель, за рулём «Тойоты» — 43-летний. От удара сильно пострадала 33-летняя пассажирка «Тойоты». К сожалению, спасти её не удалось.

— Позже в больнице она скончалась, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — Водитель автомашины «Ниссан» нуждается в амбулаторном лечении.

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

Если вы видели это ДТП или оно попало на ваш видеорегистратор, или вы знаете участников аварии, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «Вконтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662–17–73).

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