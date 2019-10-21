22 октября вторник
СЕЙЧАС +8°С
usd 63.76
eur 71.17

Темы

СЕЙЧАС +8°С
usd 63.76
eur 71.17

Все новости

Все новости
Происшествия
Пожар в Ростове

«Плакал, потому что не смог спасти»: в Ростове мужчина вынес на руках детей из горящего дома

История героя из Ярославской области

Поделиться

7 834
5 Обсудить
Олег поступил как герой

Олег поступил как герой

Это Олег Ковалев из Ростова. На фото портала 76.RU его узнали местные жители, которые следили за трагической историей пожара в доме на Ленинской, 13, где погибли семь человек. Выяснилось, что Олег был одним из тех, кто бросился на помощь в горящий дом.

— Он вытащил девочек со второго этажа. Оказалось поздно: они надышались угарным газом так, что даже животики у них вздулись, — рассказала местная жительница Александра Васильева. — Он плакал из-за того, что вытащил девочек слишком поздно, что не успел их спасти. У него истерика была дикая. Девочек вытащил, и они ещё дышали, думал, что их ещё можно спасти, но когда приехала скорая, сказали, что уже слишком поздно. Говорят, что девочки умирали у него на руках. Знаю Олега с первого класса и очень сильно за него переживаю. Он хороший человек.

Сам мужчина получил во время пожара ожоги — его руки перебинтованы...

- Он плакал и всё повторял: «Какие дети маленькие...», - вспоминает фотограф Саша Савельева, сделавшая это фото.

К месту, где погибли дети, до сих пор несут игрушки

К месту, где погибли дети, до сих пор несут игрушки

К сожалению, спасти не удалось не только детей. Всего в огне погибли семь человек — двое взрослых и пятеро ребятишек. Пожар в доме в Ростове начался под утро 19 октября. Огонь вспыхнул на втором этаже. Без крова остались все жильцы дома. Быстро выяснилось — это был поджог. Поджигателя нашли и допросили. 37-летний Александр Комаров признался, что был пьян в ту ночь. Сегодня суд отправил его под арест на два месяца. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Мужчине грозит пожизненное.

Хроника трагедии.

Дом тушили несколько часов

Дом тушили несколько часов

видео: Елена Вахрушева

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Ростовпожар

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    21 окт 2019 в 19:46

    Где там защитнички папаши, который сиганул в окно, бросив гореть заживо собственных детей? Посторонний мужчина бросился в огонь за чужими детьми, чтобы их спасти, тогда как родной папаша ни о чем кроме спасения собственной шкуры не думал. А ведь детей можно было спасти, оказывается. Из огня их вытащили еще живыми.

    Гость
    21 окт 2019 в 21:24

    Под суд нужно чинуш отдавать,с благоволения которых в Ярославле и области массово поджигают дома из-за участков под застройку.Молчит губернатор Миронов на эту тему ,молчит мэр,прокуратура спит,а дома горят и уже жертвы появились.Сегодня еще два трупа в центре Ярославля в пожаре таком.Когда это закончится,сколько еще смертей нужно этим коррупционерам?!

    Наталия
    21 окт 2019 в 19:53

    Папашу под суд! За оставление в опасности! Мог спасти, попытаться, но не сделал ничего. А этот мужчина достоин называть героем, он ... Он настоящий мужчина