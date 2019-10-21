«Плакал, потому что не смог спасти»: в Ростове мужчина вынес на руках детей из горящего дома

Это Олег Ковалев из Ростова. На фото портала 76.RU его узнали местные жители, которые следили за трагической историей пожара в доме на Ленинской, 13, где погибли семь человек. Выяснилось, что Олег был одним из тех, кто бросился на помощь в горящий дом.

— Он вытащил девочек со второго этажа. Оказалось поздно: они надышались угарным газом так, что даже животики у них вздулись, — рассказала местная жительница Александра Васильева. — Он плакал из-за того, что вытащил девочек слишком поздно, что не успел их спасти. У него истерика была дикая. Девочек вытащил, и они ещё дышали, думал, что их ещё можно спасти, но когда приехала скорая, сказали, что уже слишком поздно. Говорят, что девочки умирали у него на руках. Знаю Олега с первого класса и очень сильно за него переживаю. Он хороший человек.