«Плакал, потому что не смог спасти»: в Ростове мужчина вынес на руках детей из горящего дома

Это Олег Ковалев из Ростова. На фото портала 76.RU его узнали местные жители, которые следили за трагической историей пожара в доме на Ленинской, 13, где погибли семь человек. Выяснилось, что Олег был одним из тех, кто бросился на помощь в горящий дом.
— Он вытащил девочек со второго этажа. Оказалось поздно: они надышались угарным газом так, что даже животики у них вздулись, — рассказала местная жительница Александра Васильева. — Он плакал из-за того, что вытащил девочек слишком поздно, что не успел их спасти. У него истерика была дикая. Девочек вытащил, и они ещё дышали, думал, что их ещё можно спасти, но когда приехала скорая, сказали, что уже слишком поздно. Говорят, что девочки умирали у него на руках. Знаю Олега с первого класса и очень сильно за него переживаю. Он хороший человек.
Сам мужчина получил во время пожара ожоги — его руки перебинтованы...
- Он плакал и всё повторял: «Какие дети маленькие...», - вспоминает фотограф Саша Савельева, сделавшая это фото.
К сожалению, спасти не удалось не только детей. Всего в огне погибли семь человек — двое взрослых и пятеро ребятишек. Пожар в доме в Ростове начался под утро 19 октября. Огонь вспыхнул на втором этаже. Без крова остались все жильцы дома. Быстро выяснилось — это был поджог. Поджигателя нашли и допросили. 37-летний Александр Комаров признался, что был пьян в ту ночь. Сегодня суд отправил его под арест на два месяца. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Мужчине грозит пожизненное.
видео: Елена Вахрушева