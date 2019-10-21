Завтра, 22 октября, в Ярославской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в Ростове Великом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.
— Вторник, 22 октября, в Ярославской области объявлен днём траура по погибшим в результате крупного пожара в Ростове Великом, — написал губернатор Ярославской области в соцсетях. — Подписал соответствующий указ. Скорблю вместе со всеми, соболезную родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. На допросе поджигатель рассказал, почему спалил дом, в котором спали люди. Завтра в Ростове пройдут похороны двух малышей, погибших в огне.
Все подробности трагической истории — в нашей хронике.