Завтра, 22 октября, в Ярославской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в Ростове Великом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.



— Вторник, 22 октября, в Ярославской области объявлен днём траура по погибшим в результате крупного пожара в Ростове Великом, — написал губернатор Ярославской области в соцсетях. — Подписал соответствующий указ. Скорблю вместе со всеми, соболезную родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим.

