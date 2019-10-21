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Пожар в Ростове

В Ярославской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в Ростове

Глава региона подписал указ

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К загоревшемуся дому, в котором погибли семь человек, жители Ростова приносят цветы и игрушки

К загоревшемуся дому, в котором погибли семь человек, жители Ростова приносят цветы и игрушки

Завтра, 22 октября, в Ярославской области объявлен день траура по погибшим в пожаре в Ростове Великом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

— Вторник, 22 октября, в Ярославской области объявлен днём траура по погибшим в результате крупного пожара в Ростове Великом, — написал губернатор Ярославской области в соцсетях. — Подписал соответствующий указ. Скорблю вместе со всеми, соболезную родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. На допросе поджигатель рассказал, почему спалил дом, в котором спали люди. Завтра в Ростове пройдут похороны двух малышей, погибших в огне.

Все подробности трагической истории — в нашей хронике.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    21 окт 2019 в 21:03

    Главе региона Миронову не указы о трауре подписывать нужно,когда уже дети погибли,а проводить вовремя работу по предотвращению таких пожаров,когда под застройку специально поджигают дома.Ни одного не осудили,а пожаров таких по области и городу было не один десяток! Миронова нужно в отставку гнать! Траур он объявил,бессовестный!