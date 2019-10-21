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Пожар в Ростове

Подозреваемого в поджоге дома в Ростове арестовали на два месяца

Как шёл суд в Ярославле

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Мужчина прятал лицо во время заседания

Мужчина прятал лицо во время заседания

Сегодня в Ярославле суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Александра Комарова, которого подозревают в поджоге дома в Ростове. В огне погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Адвокат подозреваемого посчитал, что достаточно домашнего ареста. Но у следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших и может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия. 


— Суд считает ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу обоснованным, — сказал судья. 

Суд огласил решение — избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 декабря 2019 года включительно. Постановление подозреваемый может обжаловать в течение трех суток. Обвинение ему должны предъявить в течение 10 суток.

Как шёл суд, можно посмотреть в нашей трансляции. Также мы ведём хронику всей трагической истории.

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Дмитрий
    21 окт 2019 в 17:52

    На этом я заканчиваю чтение новостей, количество положительных новостей 0. Либо ничего не происходит, либо расчленена какая-нибудь. Только настроение портит.

    Гость
    21 окт 2019 в 17:31

    Смертную казнь ему.