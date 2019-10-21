Подозреваемого в поджоге дома в Ростове арестовали на два месяца

Сегодня в Ярославле суд арестовал на два месяца — до
Адвокат подозреваемого посчитал, что достаточно домашнего ареста. Но у следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших и может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия.
— Суд считает ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу обоснованным, — сказал судья.
Суд огласил решение — избрать Комарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до
Как шёл суд, можно посмотреть в нашей трансляции. Также мы ведём хронику всей трагической истории.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди.