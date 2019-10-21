Подозреваемого в поджоге дома в Ростове арестовали на два месяца

Сегодня в Ярославле суд арестовал на два месяца — до 18 декабря — Александра Комарова, которого подозревают в поджоге дома в Ростове. В огне погибли семь человек, в том числе пятеро детей.

Адвокат подозреваемого посчитал, что достаточно домашнего ареста. Но у следователей есть подозрения, что Комаров всё же может быть знаком с кем-то из потерпевших и может оказать давление на участников уголовного дела или скрыться от следствия.