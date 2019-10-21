Жил неподалёку: что известно о человеке, подозреваемом в поджоге дома в Ростове

Сегодня в Ярославле суд избирает меру пресечения Александру Комарову —
Комарова привезли в Кировский районный суд — не стали проводить заседание в Ростове от греха подальше. Местные жители требовали жестокой расправы.
На суде Комаров рассказал, что ему 37 лет, он живет с бывшей женой и ребенком. Живет неподалеку от того дома, который поджег, минутах в
Адвокат заявил, что его подзащитный не согласен с тем, чтобы отправлять его под стражу (на допросе у следователей признавался в содеянном. — Прим. ред.). Подозреваемый просит отпустить под подписку о невыезде.
Сторона обвинения не соглашается.
— Это особо тяжкое преступление, прошу заключить его под стражу, так как он не проживает по месту регистрации и может скрыться от следствия, — объяснил позицию прокурор.
Суд взял паузу до 16:40. В это время станет известен вердикт. Мы ведем трансляцию из суда.
Пожар в Ростове произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Мы вели онлайн-трансляцию с места и позже собрали в одном материале две основные версии, почему случилась трагедия.