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Пожар в Ростове

Жил неподалёку: что известно о человеке, подозреваемом в поджоге дома в Ростове

В Ярославле суд избирает меру пресечения Александру Комарову по делу о убийстве семи человек

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Своей вины мужчина уже не признаёт

Своей вины мужчина уже не признаёт

Сегодня в Ярославле суд избирает меру пресечения Александру Комарову — 37-летнему мужчине, которого подозревают в поджоге дома в Ростове Великом. В огне погибли семь человек, несколько жильцов дома — в больнице, все семьи остались без крыши над головой.

Комарова привезли в Кировский районный суд — не стали проводить заседание в Ростове от греха подальше. Местные жители требовали жестокой расправы.

На суде Комаров рассказал, что ему 37 лет, он живет с бывшей женой и ребенком. Живет неподалеку от того дома, который поджег, минутах в 20 ходьбы. Но на суде сегодня он сказал, что не был знаком с пострадавшими.

Адвокат заявил, что его подзащитный не согласен с тем, чтобы отправлять его под стражу (на допросе у следователей признавался в содеянном. — Прим. ред.). Подозреваемый просит отпустить под подписку о невыезде.

Сторона обвинения не соглашается.

— Это особо тяжкое преступление, прошу заключить его под стражу, так как он не проживает по месту регистрации и может скрыться от следствия, — объяснил позицию прокурор.

Суд взял паузу до 16:40. В это время станет известен вердикт. Мы ведем трансляцию из суда.

Пожар в Ростове произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Мы вели онлайн-трансляцию с места и позже собрали в одном материале две основные версии, почему случилась трагедия.

Люди всё несут цветы к пепелищу

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    21 окт 2019 в 16:51

    Новость про поджигателя уже надоела. Проведут судебно-психиатрическую экспертизу, признают его невменяемым и поедет он принудительно голову лечить.

    Гость
    21 окт 2019 в 17:11

    Надоесть может только тому, у кого нет сердца или он не проживает в Ростове, все остальные, следят за новостями.