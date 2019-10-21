Жил неподалёку: что известно о человеке, подозреваемом в поджоге дома в Ростове

Сегодня в Ярославле суд избирает меру пресечения Александру Комарову — 37-летнему мужчине, которого подозревают в поджоге дома в Ростове Великом. В огне погибли семь человек, несколько жильцов дома — в больнице, все семьи остались без крыши над головой.

Комарова привезли в Кировский районный суд — не стали проводить заседание в Ростове от греха подальше. Местные жители требовали жестокой расправы.