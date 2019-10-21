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Пожар в Ростове

В Ростове пройдут похороны сгоревших в пожаре детей

Где и когда будет отпевание после трагедии в Ярославской области

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Мемориал на пепелище в Ростове

Мемориал на пепелище в Ростове

В Ростове Великом в Ярославской области готовятся к похоронам после страшного пожара 19 октября. Сейчас обсуждаются похороны погибших. В огне не смогли спасти пятерых малышей. Двоих из них — из семьи Лендинёвых (их мама в больнице).

— Отпевание будет завтра, 22 октября, в 1000 в зале ритуальных услуг напротив морга, — рассказали местные жители.

В час дня начнутся похороны. По предварительной информации, семью Куркиных (мама и три дочки) похоронят позже.

А у сгоревшего дома сегодня устроили мемориал. В основном, люди несут к пепелищу детские игрушки...

Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Следователи и полицейские уже поймали поджигателя. И он рассказал, почему сжёг дом, в котором спали люди. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.

На это страшно даже смотреть...

На это страшно даже смотреть...

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