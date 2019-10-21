В Ростове пройдут похороны сгоревших в пожаре детей

Мемориал на пепелище в Ростове

В Ростове Великом в Ярославской области готовятся к похоронам после страшного пожара 19 октября. Сейчас обсуждаются похороны погибших. В огне не смогли спасти пятерых малышей. Двоих из них — из семьи Лендинёвых (их мама в больнице).

— Отпевание будет завтра, 22 октября, в 1000 в зале ритуальных услуг напротив морга, — рассказали местные жители.

В час дня начнутся похороны. По предварительной информации, семью Куркиных (мама и три дочки) похоронят позже.

А у сгоревшего дома сегодня устроили мемориал. В основном, люди несут к пепелищу детские игрушки...