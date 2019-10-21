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Жёсткое ДТП с четырьмя пострадавшими: за рулём выехавшей на встречку «Тойоты» ехал экс-депутат

Пострадавших медики увезли на лечение в Ярославль

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По предварительным данным, виновник ДТП — <nobr class="_">55-летний</nobr> водитель «Тойоты»

По предварительным данным, виновник ДТП — 55-летний водитель «Тойоты»

Участников ДТП, которое произошло в Большесельском районе, медики доставили в Ярославль, в больницу имени Соловьёва. Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения и фармации, это было сделано из-за того, что в местной ЦРБ не хватает необходимых для лечения пострадавших специалистов и оборудования.

— Стало известно, что за рулём «Тойоты» находился 55-летний экс-депутат Ярославской областной думы Юрий Пучков, — сообщил источник 76.RU. — В автомобиле KIA ехали 47-летняя женщина, 51-летний мужчина и 19-летняя девушка. Все с травмами разной степени тяжести были госпитализированы — у всех множественные ушибы и переломы. Водителя «Тойоты» тут же увезли в Ярославль, а людей из KIA сначала госпитализировали в Большесельскую ЦРБ и лишь ночью перевели в ярославскую больницу имени Соловьёва.

Но есть и другая версия. Её редакции рассказал знакомый экс-депутата Роман из Углича.

— Всех пострадавших сначала доставили в Большесельскую ЦРБ, — сообщил он. — И уже потом, ближе к полуночи, Юрия Пучкова перевезли в Ярославль. И не самого первого, сначала медики приехали за мужчиной и женщиной из KIA. В местной больнице осталась только девушка из KIA, так как её травмы не такие сильные и с лечением справятся врачи на месте.

Как удалось узнать 76.RU, по предварительным данным, бывший депутат выехал на иномарке на полосу встречного движения. Все подробности ДТП выясняют специалисты Госавтоинспекции.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Авария произошла на 50-м километре дороги Ярославль — Углич в Большесельском районе. После того как машины столкнулись, KIA вылетела в кювет и перевернулась. От неё осталась лишь груда железа.

Юрий Пучков был депутатом Ярославской областной думы второго (1996–2000) и пятого (2008–2013) созывов. Был членом комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Входил во фракцию «Единая Россия». Женат, имеет четырех детей. Сейчас живёт в Угличе.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    21 окт 2019 в 15:46

    Кремлеботы уже и здесь, хватит бандитов политиканов защищать

    ёшкинкот
    21 окт 2019 в 14:10

    А на освидетельствование его разве не отвозили?Что-то новость сыровата.

    Мнение
    21 окт 2019 в 13:55

    У нас своих,даже бывших,не бросают.И этот выйдет сухим.Один,ныне работающий сбил отца троих детей,и ничего.