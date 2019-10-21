21 октября понедельник
СЕЙЧАС +10°С
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Происшествия
Разборки в скорой

В Ярославле из-за ложного вызова в баню скорая опоздала к больному ребенку

Новые подробности скандальной истории

Поделиться

4 003
36 Обсудить
Ярославцы, устроившие разборки на станции скорой помощи из-за того, что скорая долго не ехала на их вызов, сами задержали медиков, спешивших к больному ребенку

Ярославцы, устроившие разборки на станции скорой помощи из-за того, что скорая долго не ехала на их вызов, сами задержали медиков, спешивших к больному ребенку

У скандальной истории в Ярославле с вызовом скорой в баню к мужчине, которому якобы стало плохо с сердцем, есть неприятное продолжение.

— Приехавшая в баню бригада никого не обнаружила. Она была направлена на следующий вызов к тяжелобольному ребёнку. Вызов к ребёнку произошёл с задержкой из-за ложного вызова в баню, — сообщили на станции скорой помощи.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, на станцию скорой помощи в Заволжском районе Ярославля ворвался разъяренный мужчина и начал обвинять сотрудников в том, что на вызов к его товарищу, которому стало плохо с сердцем в бане, так и не дождались медиков. К тому времени с момента звонка прошло уже 50 минут. В скорой считают, что сделали все возможное: из-за большого количества вызовов бригада, действительно, выехала не сразу, но, когда врачи прибыли на место, в бане уже никого не оказалось.

Ярославль LIVE / vk.com

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

скораяздорвоьебаня

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (36)

    Гость
    21 окт 2019 в 17:23

    до этой новости я был, скорее, на стороне скорой
    но после такого ответа... т.е., если бы вызов не был ложным, вы бы к ребёнку вообще не поехали? они хоть понимают, что несут?)))

    Гость
    21 окт 2019 в 15:10

    Не нравится работа скорой - не вызывайте. Вызывайте тех, кто нравится. Участковых. Ходите сами в поликлиники.

    tina
    21 окт 2019 в 14:06

    Так то совсем не логичное объяснение, что из-за одного вызова не приехали вовремя на следующий вызов. А если бы вызов был не ложный и потребовалось бы еще время на осмотр и первичную помощь?!? Тогда приехали бы еще позже.... Не хватает бригад, чтобы обеспечить своевременное обслуживание вызова - вот и всё.