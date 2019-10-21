В Ярославле из-за ложного вызова в баню скорая опоздала к больному ребенку

Ярославцы, устроившие разборки на станции скорой помощи из-за того, что скорая долго не ехала на их вызов, сами задержали медиков, спешивших к больному ребенку

У скандальной истории в Ярославле с вызовом скорой в баню к мужчине, которому якобы стало плохо с сердцем, есть неприятное продолжение.



— Приехавшая в баню бригада никого не обнаружила. Она была направлена на следующий вызов к тяжелобольному ребёнку. Вызов к ребёнку произошёл с задержкой из-за ложного вызова в баню, — сообщили на станции скорой помощи.



Напомним, в воскресенье, 20 октября, на станцию скорой помощи в Заволжском районе Ярославля ворвался разъяренный мужчина и начал обвинять сотрудников в том, что на вызов к его товарищу, которому стало плохо с сердцем в бане, так и не дождались медиков. К тому времени с момента звонка прошло уже 50 минут. В скорой считают, что сделали все возможное: из-за большого количества вызовов бригада, действительно, выехала не сразу, но, когда врачи прибыли на место, в бане уже никого не оказалось.

