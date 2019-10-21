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Пожар на Нахимсона

Пожар в центре Ярославля: из здания увозят тела погибших

Видео с места трагедии

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Тела вынесли на улицу

Тела вынесли на улицу

Сегодня утром в Ярославле случился пожар в доме № 16 на улице Нахимсона. Пламя занялось на втором этаже здания.

— Пожар полностью потушили к 09:30, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области. — Были задействованы 31 человек и 8 единиц техники.

Формально дом считался расселённым, но местные говорят, что попасть в него можно было без проблем.

— С весны никто тут не жил, но внутрь постоянно пробирались люди — бомжи, — говорят в соседнем баре.

Сейчас увозят тела погибших. Это двое мужчин. Судя по одежде, на бомжей они не похожи.

Пожар начался на втором этаже

Пожар начался на втором этаже

Похоже, мужчинв задохнулись от дыма

Похоже, мужчинв задохнулись от дыма

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    21 окт 2019 в 12:43

    Ну и где фото одежды ?