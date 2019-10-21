Пожар в центре Ярославля: из здания увозят тела погибших

Сегодня утром в Ярославле случился пожар в доме № 16 на улице Нахимсона. Пламя занялось на втором этаже здания.

— Пожар полностью потушили к 09:30, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области. — Были задействованы 31 человек и 8 единиц техники.

Формально дом считался расселённым, но местные говорят, что попасть в него можно было без проблем.

— С весны никто тут не жил, но внутрь постоянно пробирались люди — бомжи, — говорят в соседнем баре.

Сейчас увозят тела погибших. Это двое мужчин. Судя по одежде, на бомжей они не похожи.