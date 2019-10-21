Водитель BMW Х5 раздавил велосипедиста: авария произошла под Ярославлем

Смертельная авария произошла в Ярославском районе на 280-м километре дороги «Холмогоры». В воскресенье около полудня 58-летний водитель такси марки «Рено-Логан» не справился с управлением. Машину занесло, вынесло на встречную полосу. В это время BMW Х5 двигался навстречу. Водитель немецкого авто решил избежать удара и выехал на правую обочину. Там ехал 51-летний велосипедист. Вероятно, 25-летний парень, который сидел за рулем BMW Х5, не заметил мужчину на велосипеде или же, боясь разбить дорогое авто, не подумал о том, чем может закончиться его маневр.