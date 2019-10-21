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Водитель BMW Х5 раздавил велосипедиста: авария произошла под Ярославлем

Водитель принял решение наехать на велосипедиста, чтобы не разбить BMW Х5

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Авария произошла ранним воскресным утром

Авария произошла ранним воскресным утром

Смертельная авария произошла в Ярославском районе на 280-м километре дороги «Холмогоры». В воскресенье около полудня 58-летний водитель такси марки «Рено-Логан» не справился с управлением. Машину занесло, вынесло на встречную полосу. В это время BMW Х5 двигался навстречу. Водитель немецкого авто решил избежать удара и выехал на правую обочину. Там ехал 51-летний велосипедист. Вероятно, 25-летний парень, который сидел за рулем BMW Х5, не заметил мужчину на велосипеде или же, боясь разбить дорогое авто, не подумал о том, чем может закончиться его маневр.

Наезд оказался смертельным. 51-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте аварии.

— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Напомним, что недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международной выставке «Дорога», предложил ужесточить систему наказаний для водителей — нарушителей ПДД. На заявление Медведева отреагировал глава МВД Владимир Колокольцев. Он пообещал значительно снизить смертность на дорогах уже в ближайшие годы.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    21 окт 2019 в 10:29

    Что за домыслы «боясь разбить дорогое авто»?

    Гость
    21 окт 2019 в 10:37

    Если б Логан в лоб бмв попал. Труп в логане обеспечен.

    фдр
    21 окт 2019 в 10:02

    выдать родным погибшего...