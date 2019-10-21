После пожара в центре Ярославля в доме нашли тела двух человек

Сообщение о пожаре поступило в шесть утра

Сегодня рано утром в центре Ярославля начался пожар.



— В 06:05 нам поступило сообщение о возгорании в расселённом доме на улице Нахимсона, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы полностью справиться с огнём.

— После того как огонь был потушен, в здании обнаружили два тела, — рассказали в службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



— По факту произошедшего следственными организована назначена доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления для производства осмотра места происшествия, опроса очевидцев и выполнения других проверочных мероприятий. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Причины возникновения пожара выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.