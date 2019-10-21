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Пожар на Нахимсона

После пожара в центре Ярославля в доме нашли тела двух человек

Огонь вспыхнул в расселённом доме

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Сообщение о пожаре поступило в шесть утра

Сообщение о пожаре поступило в шесть утра

Сегодня рано утром в центре Ярославля начался пожар. 

— В 06:05 нам поступило сообщение о возгорании в расселённом доме на улице Нахимсона, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. 

Пожарным потребовалось меньше часа, чтобы полностью справиться с огнём. 

— После того как огонь был потушен, в здании обнаружили два тела, — рассказали в службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

— По факту произошедшего следственными организована назначена доследственная проверка. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления для производства осмотра места происшествия, опроса очевидцев и выполнения других проверочных мероприятий. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Причины возникновения пожара выясняются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

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