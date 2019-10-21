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Пожар в Ростове

«Выдать родным погибших!»: в соцсетях потребовали расправы над ростовским поджигателем

Жители Ярославской области задумались о возвращении смертной казни

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Мужчина признался, что был пьян в ту ночь

Мужчина признался, что был пьян в ту ночь

История с пожаром в Ростове Великом, где погибли 7 человек, в том числе пятеро детей, шокировала многих. В соцсетях поднялась волна ярости — люди требуют самого сурового наказания для поджигателя.

Вот что пишут под материалами о трагедии:

Лия:

— 5 малышей в страшных мучениях убить. Жестокость за гранью.

Гость:

— Вот как ещё не будешь голосовать за смертную казнь?! 

A L:

— Выдать родным погибших — пусть они решают.

Коровьев:

— Быстро вы невиновного к смертной казни приговорили... Всё вернётся к вам сторицей.

Витек:

— С таким никто не будет одну зону топтать. В первый же день и сгинет.

Пожар в Ростове Великом случился 19 октября около 4 утра. Погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Позже поймали поджигателя, и он признался, почему это сделал.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    21 окт 2019 в 11:21

    чувствуется подстава

    Гость
    21 окт 2019 в 09:54

    а не стрелочник ли это....