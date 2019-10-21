«Выдать родным погибших!»: в соцсетях потребовали расправы над ростовским поджигателем

История с пожаром в Ростове Великом, где погибли 7 человек, в том числе пятеро детей, шокировала многих. В соцсетях поднялась волна ярости — люди требуют самого сурового наказания для поджигателя.
Вот что пишут под материалами о трагедии:
Лия:
— 5 малышей в страшных мучениях убить. Жестокость за гранью.
Гость:
— Вот как ещё не будешь голосовать за смертную казнь?!
A L:
— Выдать родным погибших — пусть они решают.
Коровьев:
— Быстро вы невиновного к смертной казни приговорили... Всё вернётся к вам сторицей.
Витек:
— С таким никто не будет одну зону топтать. В первый же день и сгинет.
Пожар в Ростове Великом случился 19 октября около 4 утра. Погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Позже поймали поджигателя, и он признался, почему это сделал.