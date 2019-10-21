«Выдать родным погибших!»: в соцсетях потребовали расправы над ростовским поджигателем

Мужчина признался, что был пьян в ту ночь

История с пожаром в Ростове Великом, где погибли 7 человек, в том числе пятеро детей, шокировала многих. В соцсетях поднялась волна ярости — люди требуют самого сурового наказания для поджигателя.

Вот что пишут под материалами о трагедии:

Лия:



— 5 малышей в страшных мучениях убить. Жестокость за гранью.



Гость:



— Вот как ещё не будешь голосовать за смертную казнь?!

A L:



— Выдать родным погибших — пусть они решают.

Коровьев:

— Быстро вы невиновного к смертной казни приговорили... Всё вернётся к вам сторицей.

