Стоматолог из Ярославля готова сделать пострадавшему на пожаре в Ростове дедушке новые зубы

Стоматолог из Ярославля Мария Малкова не смогла пройти мимо истории 90-летнего дедушки, пострадавшего в страшном пожаре в Ростове Великом. У пенсионера в огне сгорели зубы. Женщина говорит, что готова подарить ему новые.
— Такая беда не должна никого оставлять равнодушным, — уверена 30-летняя Мария Малкова. — Если есть возможность помочь хоть чем-то, то люди должны это делать. Хотя бы в доказательство того, что есть ещё человечность на земле.
Мария Малкова — врач стоматолог-ортопед. Окончила ТГМУ в 2013 году. Является ведущим специалистом стоматологии в частной клинике в Ярославле, а также работает и. о. заведующей стоматологическим отделением больницы на Резинотехнике.
В Ростовской ЦРБ, где сейчас проходит курс лечения пенсионер, уже знают о желании стоматолога из Ярославля помочь дедушке. Врачи готовы во всём оказывать содействие. 76.RU будет следить за этой историей.
Тем временем силовики поймали поджигателя многоквартирного дома, где погибли 7 человек, включая 5 детей. Он уже во всём признался.