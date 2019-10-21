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Пожар в Ростове

Стоматолог из Ярославля готова сделать пострадавшему на пожаре в Ростове дедушке новые зубы

Семья стоматологов готова съездить к пожилому мужчине и сделать ему подарок

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30-летняя Мария Малкова не смогла равнодушно пройти мимо истории 90-летнего пенсионера, попавшего в беду

30-летняя Мария Малкова не смогла равнодушно пройти мимо истории 90-летнего пенсионера, попавшего в беду

Стоматолог из Ярославля Мария Малкова не смогла пройти мимо истории 90-летнего дедушки, пострадавшего в страшном пожаре в Ростове Великом. У пенсионера в огне сгорели зубы. Женщина говорит, что готова подарить ему новые.

— Такая беда не должна никого оставлять равнодушным, — уверена 30-летняя Мария Малкова. — Если есть возможность помочь хоть чем-то, то люди должны это делать. Хотя бы в доказательство того, что есть ещё человечность на земле.

Мария Малкова — врач стоматолог-ортопед. Окончила ТГМУ в 2013 году. Является ведущим специалистом стоматологии в частной клинике в Ярославле, а также работает и. о. заведующей стоматологическим отделением больницы на Резинотехнике.

В Ростовской ЦРБ, где сейчас проходит курс лечения пенсионер, уже знают о желании стоматолога из Ярославля помочь дедушке. Врачи готовы во всём оказывать содействие. 76.RU будет следить за этой историей.

Тем временем силовики поймали поджигателя многоквартирного дома, где погибли 7 человек, включая 5 детей. Он уже во всём признался.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    21 окт 2019 в 08:56

    государство должно помочь зачем этот хайп

    Гость
    21 окт 2019 в 09:35

    Вот таких людей надо ставить на пост мэра Ярославля , а не бездарей типа Волкова

    гость
    21 окт 2019 в 08:40

    Михаил Контуев, вы хоть не разочаровывайте читателей. Нужно знать меру.