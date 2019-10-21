Стоматолог из Ярославля готова сделать пострадавшему на пожаре в Ростове дедушке новые зубы

Стоматолог из Ярославля Мария Малкова не смогла пройти мимо истории 90-летнего дедушки, пострадавшего в страшном пожаре в Ростове Великом. У пенсионера в огне сгорели зубы. Женщина говорит, что готова подарить ему новые.



— Такая беда не должна никого оставлять равнодушным, — уверена 30-летняя Мария Малкова. — Если есть возможность помочь хоть чем-то, то люди должны это делать. Хотя бы в доказательство того, что есть ещё человечность на земле.



Мария Малкова — врач стоматолог-ортопед. Окончила ТГМУ в 2013 году. Является ведущим специалистом стоматологии в частной клинике в Ярославле, а также работает и. о. заведующей стоматологическим отделением больницы на Резинотехнике.

