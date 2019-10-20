Во время пожара в Ростове у 90-летнего дедушки сгорели зубы и все вещи

Огонь лишил людей всего, что у них было

Поступают все новые печальные подробности трагедии в Ростове Великом в Ярославской области.

Выяснилось, что одним из пострадавших стал 90-летний пенсионер Михаил Махов.

— Он сейчас лежит в ростовской больнице, он еле ходил, ему нужна помощь, — говорят волонтёры. — Переживает, где будет жить... Дедушке нужна обувь зимняя (40-й размер), носки... В огне сгорели зубы. Очень любит конфеты и молоко.

Ботинки и зимнюю куртку дедушке нашли. Теперь решают вопрос с зубами. Волонтеры навещают пожилого человека и ищут его родных. Связаться с волонтёрами.