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Пожар в Ростове

Силовики задержали подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли 7 человек

Следователи рассказали о расследовании громкого уголовного дела в Ярославской области

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Мужчину отвезли на допрос

Мужчину отвезли на допрос

В Ярославской области следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.

Во время пожара в доме погибли семь человек

Во время пожара в доме погибли семь человек

— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — говорится в материалах СУ СУР по Ярославской области.

Среди погибших — пятеро детей

Известно, что сейчас с задержанным мужчиной проводятся следственные действия.

Выяснилось, что многоквартирный дом подожгли

Выяснилось, что многоквартирный дом подожгли

Пожар произошёл вчера в старом доме на Ленинской улице около четырех часов утра. Семь человек, включая пятерых детей, погибли, более 20 — пострадали. Все подробности трагедии мы собрали в хронике происшествия.

Позже появилось видео допроса задержанного. Его признание.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Гость
    20 окт 2019 в 13:01

    Смертная казнь для поджигателя без суда и следствия.

    гость
    20 окт 2019 в 14:47

    Получается ..., что на костях детишек строительство будет... Нехорошо это... Осквернили место,те кто там поселиться и строители еще огребут за малышей.

    Гость
    20 окт 2019 в 12:45

    Вот как ещё не будешь голосовать за смертную казнь.?!
    Корми его теперь пока не сдохнет , на свои налоги!
    А повезёт,так и выйдет за примерное поведение, через лет 10 ...:(