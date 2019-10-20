Силовики задержали подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли 7 человек

Мужчину отвезли на допрос Фото: Следственный комитет

В Ярославской области следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.



Во время пожара в доме погибли семь человек Фото: СУ СКР по Ярославской области

— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — говорится в материалах СУ СУР по Ярославской области.



Среди погибших — пятеро детей Видео: Елена Вахрушева, Александра Савельева

Известно, что сейчас с задержанным мужчиной проводятся следственные действия.



Выяснилось, что многоквартирный дом подожгли Фото: Александра Савельева