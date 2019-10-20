Силовики задержали подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли 7 человек

В Ярославской области следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД по Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного дома в Ростове Великом. Там на пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых.
— В ходе расследования уголовного дела было установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано на «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — говорится в материалах СУ СУР по Ярославской области.
Известно, что сейчас с задержанным мужчиной проводятся следственные действия.
Пожар произошёл вчера в старом доме на Ленинской улице около четырех часов утра. Семь человек, включая пятерых детей, погибли, более 20 — пострадали. Все подробности трагедии мы собрали в хронике происшествия.
Позже появилось видео допроса задержанного. Его признание.