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Пожар в Ростове

В Ростове после пожара в жилом доме всем городом скинулись на помощь погорельцам

Жители Ярославской области не остались равнодушными к чужому горю

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Люди несут и несут вещи

Люди несут и несут вещи

Крупный пожар в Ростове Великом не оставил равнодушными жителей Ярославской области. Местные волонтеры объявили сбор помощи для погорельцев. Пострадавшими числятся больше 20 человек, и всем им теперь негде будет жить, у многих сгорели все вещи. И люди откликнулись — в пункт временного размещения вещи несут целыми мешками.

— Уважаемые жители Ростова! Благодарим всех, кто откликнулся и доставил еду и одежду в «Аронап». Кормить погорельцев будут в кафе «Алёша Попович» (питание трехразовое). Пять суток будут находиться в «Аронапе», в здании бывшего Сбербанка.

Список того, что необходимо:

  • мебель;
  • постельные принадлежности (подушка, одеяло, постельное, полотенца);
  • верхняя одежда;
  • обувь;
  • химия (мыло, порошок, зубные щетки, паста, шампунь);
  • сухпаек (чай, сахар, печенье, фрукты и т. д.).
  1. Женщина, одежда 50–52-го размера.
  2. Девушка, 50-й размер, 38-й — обувь.
  3. Мужчина, размер обуви 40–41-й.
  4. Мужчина, 48-й размер, обувь?
  5. Девушка.
  6. Девочка, 33–34-й размер обуви.
  7. Мальчик, 9 лет, размер обуви 33–34-й.
  8. Девочка, рост 110–116, 29-й размер обуви.
  9. Мальчик, 12 лет, размер обуви 37–38-й.
  10. Девочка, 12 лет, 38–39-й размер обуви.

Связаться с волонтёрами.

Страшный пожар в Ростове случился сегодня, 19 октября, ранним утром. Пламя занялось на втором этаже старого дома. Погибли семь человек, 21 числится пострадавшим. Всю подробную информацию мы собираем в нашей хронике.

Нужна ещё верхняя одежда

Нужна ещё верхняя одежда

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