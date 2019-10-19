В Ростове после пожара в жилом доме всем городом скинулись на помощь погорельцам

Крупный пожар в Ростове Великом не оставил равнодушными жителей Ярославской области. Местные волонтеры объявили сбор помощи для погорельцев. Пострадавшими числятся больше 20 человек, и всем им теперь негде будет жить, у многих сгорели все вещи. И люди откликнулись — в пункт временного размещения вещи несут целыми мешками.

— Уважаемые жители Ростова! Благодарим всех, кто откликнулся и доставил еду и одежду в «Аронап». Кормить погорельцев будут в кафе «Алёша Попович» (питание трехразовое). Пять суток будут находиться в «Аронапе», в здании бывшего Сбербанка.

