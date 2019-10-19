В Ростове после пожара в жилом доме всем городом скинулись на помощь погорельцам

Крупный пожар в Ростове Великом не оставил равнодушными жителей Ярославской области. Местные волонтеры объявили сбор помощи для погорельцев. Пострадавшими числятся больше 20 человек, и всем им теперь негде будет жить, у многих сгорели все вещи. И люди откликнулись — в пункт временного размещения вещи несут целыми мешками.
— Уважаемые жители Ростова! Благодарим всех, кто откликнулся и доставил еду и одежду в «Аронап». Кормить погорельцев будут в кафе «Алёша Попович» (питание трехразовое). Пять суток будут находиться в «Аронапе», в здании бывшего Сбербанка.
Список того, что необходимо:
- мебель;
- постельные принадлежности (подушка, одеяло, постельное, полотенца);
- верхняя одежда;
- обувь;
- химия (мыло, порошок, зубные щетки, паста, шампунь);
- сухпаек (чай, сахар, печенье, фрукты и т. д.).
- Женщина, одежда 50–52-го размера.
- Девушка, 50-й размер, 38-й — обувь.
- Мужчина, размер обуви 40–41-й.
- Мужчина, 48-й размер, обувь?
- Девушка.
- Девочка, 33–34-й размер обуви.
- Мальчик, 9 лет, размер обуви 33–34-й.
- Девочка, рост 110–116, 29-й размер обуви.
- Мальчик, 12 лет, размер обуви 37–38-й.
- Девочка, 12 лет, 38–39-й размер обуви.
Страшный пожар в Ростове случился сегодня, 19 октября, ранним утром. Пламя занялось на втором этаже старого дома. Погибли семь человек, 21 числится пострадавшим. Всю подробную информацию мы собираем в нашей хронике.