«Квартир было больше, чем положено». Почему сгорел «нехороший» дом в Ростове: две версии

Пожар начался на втором этаже Фото: Александра Савельева

Сегодня, 19 октября, в страшном пожаре в доме на Ленинской улице в Ростове Великом погибли семь человек. 21 числятся пострадавшими. Кто-то сейчас переехал к родственникам, несколько человек были вынуждены ночевать в пункте временного содержания. Огромная трагедия! Люди лишились самого ценного — жизни. Можно ли было этого избежать? Почему загорелся дом? По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам; срок по ней — до четырёх лет лишения свободы). Такая формулировка означает, что речь может идти о человеческом факторе.

Мнения самих ростовцев на этот счёт разнятся.

Пожар случился около четырех часов утра Фото: СУ СКР по Ярославской области

Версия № 1. Ветхие дома?

Дом № 13 настолько старый, что в части квартир ещё топят печи. Только 6 квартир были газифицированы. Легко предположить, что в таком даже старинном доме что-то могло случиться и само.



На самом деле, у дома был третий этаж Фото: Александра Савельева

— Вот я жила в 15-м доме по Ленинской, — пишет в группе «Подслушано Ростов Великий» Вера Салункова. — Вы знаете, какой он сырой, как сильно разваливается внутренняя часть дома — дымоход, например? Как проваливается пол, гниет всё, что под домом… Чтобы содержать такие дома для жизни людей, нужны большие средства. Эти дома не должны быть жилыми, там могут быть музеи, залы, магазины, мастерские, всё что угодно, но только не жилье. Крепость их уже сомнительна. Одни горелки по городу стоят (туристическая Мекка у них!). А самая красивая улица города вся в горелых домах. Сначала мой дом 15-й сгорел, а я с мэром разговаривала, предупреждала — сгорит, у кого-нибудь ручки дойдут до этого, если не предпримете что-то. Не, говорил, не сгорит, всё нормально, законсервируем. Ну и? А тут жилой дом, полный людей, и наверняка он аварийный, хорошо сложенный костер. Но нашим властям все по фигу!

Однако на месте врио главы Ростовского района Ахмет Хадзиев заявлял, что Дом не являлся аварийным. В 2017-м его ремонтировали — проводку, крышу. — Никаких жалоб от жильцов не было, — говорил представитель власти. Некоторые в городе утверждают, что такие дома крепче всех новостроек.

Видео: видео: Елена Вахрушева, Александра Савельева

Версия № 2. Сигарета?

Сегодня на месте пожара мы поговорили и с местными жителям. Все, конечно, в шоке. Но рассказали, что пожар начался, похоже, с лестницы второго этажа. Там, где была квартира семьи, у которой в огне погибли мама и три дочки. — Они не спали всю ночь, не знаю уж, чего там делали, — говорит соседка по улице. — Но к утру у них единственных горел свет.

Молодая мама погибла вместе с детьми Фото: ГУ МЧС по Ярославской области, фото погибшей в соцсетях

Огонь начал расползаться по дому от деревянной лестницы. Может быть, кто-то не потушил окурок? Некоторые местные склонны предполагать такую версию — говорят, семья в этой квартире была не самая примерная (кстати, глава этого семейства выскочил в окно, спасаясь от огня, а в доме погибли жена и три дочки). — Здесь жило много многодетных семей, — говорят соседи. — Были хорошие, а были и всякие непонятные.

Как утверждают местные, дом вообще был «нехороший». Жили в нем не только прописанные в квартирах, но и незнакомые соседям люди.

Держитесь, Ростов... Фото: Александра Савельева

— Это только по проектной документации было 8 квартир, на самом деле их было в два раза больше. Это был двухэтажный дом с мезонином, который, по сути, был третьим этажом. В любом случае разобраться в причинах пожара предстоит следствию. Вся хроника с места.