Под завалами нашли тело седьмого погибшего во время пожара в Ростове

В Ростове Ярославской области после страшного пожара в доме на Ленинской улице удалось наконец извлечь из-под завалов тело 50-летнего мужчины.

Погибшим оказался Владимир Урбах.

— Он приехал из Москвы пожить в гостях у родственников, — рассказала порталу 76.RU дочь Владимира.

Жил в доме у родни мужчина около двух месяцев. Как раз у тех родственников, которые оказались в списке спасённых.

Страшный пожар в Ростове случился сегодня, 19 октября, ранним утром. Пламя занялось на втором этаже старого дома. Погибли семь человек, 21 числятся пострадавшими. Всю подробную информацию мы собираем в нашей хронике.