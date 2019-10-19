Из-за пожара, где погибли семь человек, в Ростове объявили о чрезвычайной ситуации

Сегодня в администрации Ростовского района прошло заседание КЧС, где рассказали, что для размещения во временных пунктах обратились только взрослые пострадавшие; дети находятся у родственников. Теперь думают, как разместить пострадавших покомфортнее — может быть, в местном социально-реабилитационном центре.

Глава городского поселения Ростова Андрей Лось объявил о чрезвычайной ситуации и мобилизовал для работы весь состав городской администрации, дал указание о срочном уточнении сведений обо всех, кто мог еще находиться в сгоревшем доме.