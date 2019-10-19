Из-за пожара, где погибли семь человек, в Ростове объявили о чрезвычайной ситуации

Сегодня в администрации Ростовского района прошло заседание КЧС, где рассказали, что для размещения во временных пунктах обратились только взрослые пострадавшие; дети находятся у родственников. Теперь думают, как разместить пострадавших покомфортнее — может быть, в местном социально-реабилитационном центре.
Глава городского поселения Ростова Андрей Лось объявил о чрезвычайной ситуации и мобилизовал для работы весь состав городской администрации, дал указание о срочном уточнении сведений обо всех, кто мог еще находиться в сгоревшем доме.
— Не исключено, что там могли находиться не только те, кто был зарегистрирован, но и гости, — сказал Лось.
Телефоны, по которым можно сообщить или уточнить данные людей, находившихся в доме:
— Свою готовность оказать помощь подтвердил фонд «Милосердие и здоровье», об этом по телефону сообщила его руководитель Светлана Лягушева, — рассказали в администрации Ростовского района. — Судьбу сгоревшего дома определит специальная комиссия. После окончательной ликвидации возможных источников огня жильцы могут быть допущены под контролем городских властей и служб спасения внутрь помещения для того, чтобы забрать уцелевшие вещи или документы.
Пожар произошел 19 октября около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.