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Во время пожара в Ростове пострадал 21 человек: судьба погорельцев

Власти рассказали, что будут делать с оставшимися без крова взрослыми и детьми

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Люди в шоке после случившегося

Люди в шоке после случившегося

В Ярославской области власти развернули штаб и пункт временного размещения, чтобы помочь людям, пострадавшим во время пожара в Ростове. Сейчас развернули пункт временного содержания, где можно получить помощь и ночлег, питание организовано. В нём сейчас находятся четверо, остальные — по родственникам. Всего пострадавшими числится 21 человек.

— Мы обследуем детей и всех пострадавших, которые находятся у родственников, всех обойдут соцработники и медики. Составляем список вещей, которые требуются. Обеспечим вещами первой необходимости и за эти дни соберем детей также и в школу и садики. В понедельник мы получим всю информацию о пострадавших и будем принимать решение по помощи им. Пофамильно проводим обход, — рассказал замгубернатора Ярославской области Илья Баланин.

Чуть позже также решат вопрос о выделении из резервного фонда финансовой помощи пострадавшим.

Пожар в Ростове случился сегодня утром, около четырех часов. В огне погибли семь человек, в том числе дети. Мы ведем трансляцию с места.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    вася
    19 окт 2019 в 12:50

    почему губернатора на месте нет?выходной?