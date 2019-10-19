Во время пожара в Ростове пострадал 21 человек: судьба погорельцев

В Ярославской области власти развернули штаб и пункт временного размещения, чтобы помочь людям, пострадавшим во время пожара в Ростове. Сейчас развернули пункт временного содержания, где можно получить помощь и ночлег, питание организовано. В нём сейчас находятся четверо, остальные — по родственникам. Всего пострадавшими числится 21 человек.

— Мы обследуем детей и всех пострадавших, которые находятся у родственников, всех обойдут соцработники и медики. Составляем список вещей, которые требуются. Обеспечим вещами первой необходимости и за эти дни соберем детей также и в школу и садики. В понедельник мы получим всю информацию о пострадавших и будем принимать решение по помощи им. Пофамильно проводим обход, — рассказал замгубернатора Ярославской области Илья Баланин.