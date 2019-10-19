«Страшно кричали девчонки»: очевидец пожара в Ростове рассказал, как всё началось

Сейчас в Ростове Великом на Ленинской улице разгребают завалы — ищут мужчину, который, вероятно, мог остаться под обломками после пожара. А мы тем временем поговорили с очевидцем пожара — мужчина живёт рядом со сгоревшим домом и одним из первых увидел случившееся.

— Я услышал, как страшно кричали девчонки. Сначала подумал, просто на улице балуются, а потом увидел, что случилась беда. Прибежал, а там уже пацаны и пожарные приехали. Пацаны показали спасателям на окно, куда надо было лезть, — рассказал Андрей.