«Страшно кричали девчонки»: очевидец пожара в Ростове рассказал, как всё началось

Сейчас в Ростове Великом на Ленинской улице разгребают завалы — ищут мужчину, который, вероятно, мог остаться под обломками после пожара. А мы тем временем поговорили с очевидцем пожара — мужчина живёт рядом со сгоревшим домом и одним из первых увидел случившееся.
— Я услышал, как страшно кричали девчонки. Сначала подумал, просто на улице балуются, а потом увидел, что случилась беда. Прибежал, а там уже пацаны и пожарные приехали. Пацаны показали спасателям на окно, куда надо было лезть, — рассказал Андрей.
Говорит, дом был хороший, он даже присматривал там себе квартиру — уж очень мужчине нравилось, в каком состоянии находится сам дом, какие там жильцы и что всегда много детей... Теперь переживает — не смог ничем помочь во время пожара.
— Огонь, похоже, начался от лестницы на первом этаже, с предбанника. Она там деревянная и тянется до крыши второго этажа, — говорит Андрей.
Пожар случился сегодня около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.