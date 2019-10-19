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Пожар в Ростове
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«Страшно кричали девчонки»: очевидец пожара в Ростове рассказал, как всё началось

Мужчина рассказал, откуда начался пожар в доме в Ярославской области, где погибли 7 человек

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Пожар в Ростове тушили несколько часов

Пожар в Ростове тушили несколько часов

Сейчас в Ростове Великом на Ленинской улице разгребают завалы — ищут мужчину, который, вероятно, мог остаться под обломками после пожара. А мы тем временем поговорили с очевидцем пожара — мужчина живёт рядом со сгоревшим домом и одним из первых увидел случившееся.

— Я услышал, как страшно кричали девчонки. Сначала подумал, просто на улице балуются, а потом увидел, что случилась беда. Прибежал, а там уже пацаны и пожарные приехали. Пацаны показали спасателям на окно, куда надо было лезть, — рассказал Андрей.


Говорит, дом был хороший, он даже присматривал там себе квартиру — уж очень мужчине нравилось, в каком состоянии находится сам дом, какие там жильцы и что всегда много детей... Теперь переживает — не смог ничем помочь во время пожара.

— Огонь, похоже, начался от лестницы на первом этаже, с предбанника. Она там деревянная и тянется до крыши второго этажа, — говорит Андрей.

Пожар случился сегодня около четырех утра. В огне погибли 7 человек, в том числе дети. Мы ведем онлайн-трансляцию с места.

Если вы стали свидетелем пожара, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89106621773).

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    19 окт 2019 в 12:39

    Шесть (!!!) статей подряд. Уймитесь наконец, у людей такое горе. Знает уже вся страна, в Российской газете есть сообщение