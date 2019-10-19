«Малолеток надо ставить на место»: реакция соцсетей на драку пассажирок в маршрутке

История в ярославской маршрутке, где из-за матерных слов подрались женщина и девушка, стала предметом бурных споров в соцсетях. Кто прав? А кто виноват? Кто должен был остановиться и не доводить до потасовки? Мы собрали самые яркие мнения подпсчиков 76.RU во «ВКонтакте».
Анна Бровкина
— Взрослая, адекватная женщина, которая сделала замечание по поводу мата, никогда не полезет в драку. Какой пример она показывает? Она-то чем лучше? А остальные пассажиры вообще удивляют. Неужели нельзя неуравновешенную успокоить?
Вадим Новиков
— Неправы обе. Люди обозлённые и неадекватные.
Светлана Трифанова
— Вот и я за разум и справедливость! Женщина в годах должна быть умнее и подавать положительный пример! А если на моего ребенка в общественном транспорте налетели бы драться, я бы так это дело не оставила!
Vanya Bazhanov
— Бывает, так матерятся, что тяжело не сделать замечание. Зная нашу молодёжь, как бы ты ни сделал замечание, всегда будешь послан в лучшем случае.
Виктория Гарифуллина
— Женщину кто-то довел до такого состояния, а мат в маршрутке стал, видимо, последней каплей. А подростки действительно очень распущены, никого и ничего не боятся, это и пугает!
Ирина Прошутина
— Надо малолеток ставить на место, и другие должны были сделать замечание!
Вадим Новиков
— Обычное дело. У нас свободная страна с духовными скрепами. Но когда эта девочка сама станет бабушкой, то драки на улицах и в маршрутках станут нормой. Встретимся через 40 лет на этом же месте, и вы мне скажете: «Новиков, ты был чертовски прав».
Данила Онищенко
— Так лучше по морде дать, а после выяснять. Нельзя же терпеть это скотство и невоспитанность! Да мы тоже в молодости были такие: и ругались, и ржали; но когда делали замечание, осекались. А нынче вообще оборзели!
Зинаида Булдыгина
— Мы — женщины, матери — какой пример показываем, когда лезем в драку? Заткнула уши и сиди дальше делай вид, что не слышишь.
Видео: Ярославль Live / Vk.com