«Малолеток надо ставить на место»: реакция соцсетей на драку пассажирок в маршрутке

История в ярославской маршрутке, где из-за матерных слов подрались женщина и девушка, стала предметом бурных споров в соцсетях. Кто прав? А кто виноват? Кто должен был остановиться и не доводить до потасовки? Мы собрали самые яркие мнения подпсчиков 76.RU во «ВКонтакте».

Анна Бровкина

— Взрослая, адекватная женщина, которая сделала замечание по поводу мата, никогда не полезет в драку. Какой пример она показывает? Она-то чем лучше? А остальные пассажиры вообще удивляют. Неужели нельзя неуравновешенную успокоить?



Вадим Новиков

— Неправы обе. Люди обозлённые и неадекватные.

Светлана Трифанова

— Вот и я за разум и справедливость! Женщина в годах должна быть умнее и подавать положительный пример! А если на моего ребенка в общественном транспорте налетели бы драться, я бы так это дело не оставила!

Vanya Bazhanov

— Бывает, так матерятся, что тяжело не сделать замечание. Зная нашу молодёжь, как бы ты ни сделал замечание, всегда будешь послан в лучшем случае.



Виктория Гарифуллина

— Женщину кто-то довел до такого состояния, а мат в маршрутке стал, видимо, последней каплей. А подростки действительно очень распущены, никого и ничего не боятся, это и пугает!

Ирина Прошутина

— Надо малолеток ставить на место, и другие должны были сделать замечание!

Вадим Новиков

— Обычное дело. У нас свободная страна с духовными скрепами. Но когда эта девочка сама станет бабушкой, то драки на улицах и в маршрутках станут нормой. Встретимся через 40 лет на этом же месте, и вы мне скажете: «Новиков, ты был чертовски прав».



Данила Онищенко

— Так лучше по морде дать, а после выяснять. Нельзя же терпеть это скотство и невоспитанность! Да мы тоже в молодости были такие: и ругались, и ржали; но когда делали замечание, осекались. А нынче вообще оборзели!

Зинаида Булдыгина

— Мы — женщины, матери — какой пример показываем, когда лезем в драку? Заткнула уши и сиди дальше делай вид, что не слышишь.

