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Жители Брагино опоздали на работу из-за сошедшего с рельсов трамвая

Авария произошла в районе ЖК «Октябрь» в Ярославле в утренний час пик

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Трамвай сошел с рельсов в самый час пик

Трамвай сошел с рельсов в самый час пик

Часть ярославцев, живущих в Дзержинском районе Ярославля, 18 октября опоздали на работу из-за сошедшего с рельсов трамвая, ехавшего в сторону центра. Авария произошла у остановки ЖК «Октябрь» в самый час пик — около 8 часов утра.

— Оказался отрезанным единственный более-менее комфортный путь людям до работы. Не проехать было ни в одну, ни в другую сторону. Причем на других остановках люди не сразу узнали об аварии. Мы стояли у школы № 26. Хорошо, что один из прохожих сообщил о произошедшем. Людям пришлось пешком идти туда, где ходят не только трамваи, но и маршрутки, — возмущена жительница Брагино Светлана Гусева.

Сейчас движение трамваев восстановлено.

Напомним, из-за перекрытия Тутаевского шоссе на ремонт в Ярославле временно изменили схему движения транспорта

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дтпЯрославльТутаевское шоссе

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Потерявшийся Дед
    18 окт 2019 в 11:07

    Гнал больше сотни!

    18 окт 2019 в 10:32

    А чего сошел то? Колесо спустило?