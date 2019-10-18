Жители Брагино опоздали на работу из-за сошедшего с рельсов трамвая

Часть ярославцев, живущих в Дзержинском районе Ярославля, 18 октября опоздали на работу из-за сошедшего с рельсов трамвая, ехавшего в сторону центра. Авария произошла у остановки ЖК «Октябрь» в самый час пик — около 8 часов утра.



— Оказался отрезанным единственный более-менее комфортный путь людям до работы. Не проехать было ни в одну, ни в другую сторону. Причем на других остановках люди не сразу узнали об аварии. Мы стояли у школы № 26. Хорошо, что один из прохожих сообщил о произошедшем. Людям пришлось пешком идти туда, где ходят не только трамваи, но и маршрутки, — возмущена жительница Брагино Светлана Гусева.

