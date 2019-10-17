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Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мёртвым в канаве

Следователи рассказали о личности мужчины

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Мужчина неделю числился пропавшим

Мужчина неделю числился пропавшим

Сегодня в Ярославле в канаве на улице Бахвалова нашли тело мужчины. Нашли случайно — заметили прохожие. Фото выложили в группу «Жесть Ярославль».

— Дожили. Трупы по неделе среди улицы лежат, а мы мимо ходим, и дела нет, — написала в комментариях Юлиана Антонова.

Следователи выяснили личность погибшего. Уже неделю 67-летний ярославец числился пропавшим. 

— Тело без внешних признаков насильственной смерти. По факту обнаружения проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

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