Ярославца, пропавшего неделю назад, нашли мёртвым в канаве

Сегодня в Ярославле в канаве на улице Бахвалова нашли тело мужчины. Нашли случайно — заметили прохожие. Фото выложили в группу «Жесть Ярославль».

— Дожили. Трупы по неделе среди улицы лежат, а мы мимо ходим, и дела нет, — написала в комментариях Юлиана Антонова.



Следователи выяснили личность погибшего. Уже неделю 67-летний ярославец числился пропавшим.

— Тело без внешних признаков насильственной смерти. По факту обнаружения проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

