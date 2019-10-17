«Это шок, что он погиб на дороге»: брат разбившегося в ДТП ярославца рассказал, как всё произошло

— Знаете, вот я старше его на два года, — рассказывает Андрей. — У нас были абсолютно разные взгляды на жизнь, но мы всё равно были очень дружны. В детстве мне не приходилось присматривать за ним. Он всегда был очень ответственный, поэтому, если можно так сказать, мы присматривали друг за другом.

Алексей Буланов разбился утром 14 октября недалеко от отворота на Гаврилов-Ям, прошло уже несколько дней, но родные до сих пор не могут смириться с его гибелью и не могут поверить, что произошло это именно на трассе . Старший брат погибшего Андрей рассказал порталу 76.RU подробности случившегося.

Андрей с болью в голосе рассказывает о том, каким был его родной человек, о его мечтах и взглядах на жизнь.



— Он прекрасно ладил с детьми, — вспоминает Андрей. — У нас есть племянники от двоюродных братьев и сестер, и стоило детишкам увидеть Лешу, они сразу бежали к нему, играли, общались, он проводил с ними много времени.



У Алексея не было своих детей, но летом он стал крестным отцом мальчика.



— У Леши есть друг, — рассказывает брат разбившегося парня. — У него родился сын, и он предложил Леше стать его крестным. Он был очень рад, так гордился. Леша сразу согласился на просьбу друга.



У Алексея была девушка, с которой они долго встречались. Андрей рассказал, что брат особо не рассказывал о своей личной жизни, но, судя по всему, дело шло к свадьбе.



— Для нас стало шоком, что он погиб именно так, на дороге, — говорит Андрей. — Ведь Леша водил машину очень уверенно. Знаете, садишься к нему, и не страшно. С детства он пропадал с отцом в гараже. Папа и учил его водить еще в подростковом возрасте — по проселочным дорогам. А как только исполнилось 18 лет, сразу пошел учиться на права. Леша очень любил машины, с детства мечтал о профессии, которая будет связана с транспортом.

