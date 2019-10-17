«Это шок, что он погиб на дороге»: брат разбившегося в ДТП ярославца рассказал, как всё произошло

Алексей Буланов разбился утром 14 октября недалеко от отворота на Гаврилов-Ям, прошло уже несколько дней, но родные до сих пор не могут смириться с его гибелью и не могут поверить, что произошло это именно на трассе. Старший брат погибшего Андрей рассказал порталу 76.RU подробности случившегося.
— Знаете, вот я старше его на два года, — рассказывает Андрей. — У нас были абсолютно разные взгляды на жизнь, но мы всё равно были очень дружны. В детстве мне не приходилось присматривать за ним. Он всегда был очень ответственный, поэтому, если можно так сказать, мы присматривали друг за другом.
Андрей с болью в голосе рассказывает о том, каким был его родной человек, о его мечтах и взглядах на жизнь.
— Он прекрасно ладил с детьми, — вспоминает Андрей. — У нас есть племянники от двоюродных братьев и сестер, и стоило детишкам увидеть Лешу, они сразу бежали к нему, играли, общались, он проводил с ними много времени.
У Алексея не было своих детей, но летом он стал крестным отцом мальчика.
— У Леши есть друг, — рассказывает брат разбившегося парня. — У него родился сын, и он предложил Леше стать его крестным. Он был очень рад, так гордился. Леша сразу согласился на просьбу друга.
У Алексея была девушка, с которой они долго встречались. Андрей рассказал, что брат особо не рассказывал о своей личной жизни, но, судя по всему, дело шло к свадьбе.
— Для нас стало шоком, что он погиб именно так, на дороге, — говорит Андрей. — Ведь Леша водил машину очень уверенно. Знаете, садишься к нему, и не страшно. С детства он пропадал с отцом в гараже. Папа и учил его водить еще в подростковом возрасте — по проселочным дорогам. А как только исполнилось 18 лет, сразу пошел учиться на права. Леша очень любил машины, с детства мечтал о профессии, которая будет связана с транспортом.
Нельзя сказать, что мечта Алексея не сбылась. Возможно, не так, как он это себе представлял, но Алексей занимался любимым делом — работал в транспортной компании.
— Однажды ему предложили управляющую должность, — вспоминает Андрей, — но он отказался. Не хотел, чтобы коллектив менялся, чтобы отношения в их команде стали другими. Он не хотел отдаляться от ребят. Они все сейчас очень помогают и морально, и материально.
В начале недели, 14 октября, Алексей как раз ехал на работу с двумя друзьями. Андрей рассказал, что, по информации ГИБДД, кто-то шел на обгон. Машины едва задели друг друга, но Алексей не смог справиться с управлением, и его «Шевроле-Авео» вылетело в кювет.
— До сих пор вся семья не может поверить, что Леши не стало именно так, — говорит брат погибшего парня. — Двое друзей, которые ехали вместе с ним, остались живы. Сейчас они, кажется, уже дома. Никто сильно не пострадал.
Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Алексея.