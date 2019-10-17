«Паровоз» из шести машин: в Ярославле из-за ДТП образовалась пробка

Сегодня около 8 часов утра на проспекте Фрунзе произошло ДТП из шести легковушек. Очевидцы сообщают, что они все по очереди врезались друг в друга.

— Из-за аварии образовалась небольшая пробка, — сообщили очевидцы ДТП. — Люди в столкнувшихся машинах серьёзно не пострадали.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», уже через час после ДТП движение на проспекте Фрунзе было относительно свободным.

Ещё одно ДТП в Ярославле произошло сегодня утром в центре города. Там в иномарку врезался автобус с пассажирами.