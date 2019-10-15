Экскаватор провалился под землю в Ярославле

Необычное происшествие случилось в выходные в Дзержинском районе Ярославля. Здесь под землю провалился огромный экскаватор. Машина упала на бок и наполовину ушла в яму. Причем только чудом экскаватор не задел припаркованный рядом белый внедорожник.



— Да, я тоже его видела. Работают вот в таких условиях — дождь, грязь... Экскаваторы ломаются, — пишут в группе «Дороги Ярославля» в Facebook.



Пользователи соцсетей также шутят, что экскаватор как медведь забрался на зимнюю спячку в берлогу. И добавляют, что вытащить тяжелую машину не могли довольно долго.

