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Экскаватор провалился под землю в Ярославле

Машину не могли вытащить довольно долго

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Экскаватор провалился под землю в Ярославле

Экскаватор провалился под землю в Ярославле

Необычное происшествие случилось в выходные в Дзержинском районе Ярославля. Здесь под землю провалился огромный экскаватор. Машина упала на бок и наполовину ушла в яму. Причем только чудом экскаватор не задел припаркованный рядом белый внедорожник.

— Да, я тоже его видела. Работают вот в таких условиях — дождь, грязь... Экскаваторы ломаются, — пишут в группе «Дороги Ярославля» в Facebook.

Пользователи соцсетей также шутят, что экскаватор как медведь забрался на зимнюю спячку в берлогу. И добавляют, что вытащить тяжелую машину не могли довольно долго.

Видео: «Дороги Ярославской области» / Facebook.com

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