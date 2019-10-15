В Ярославле начался суд над бандой, готовившей теракты в России

Каждому из соучастников нет и 30 лет

В Ярославле начался суд над четырьмя мужчинами, которые, по версии стороны обвинения, готовили теракты в России.

На скамье подсудимых — четыре человека. Каждому меньше 30 лет.

— Предполагаемый организатор — 19-летний студент одного из колледжей, — сообщает ВГТРК «Ярославия».

Банду задержали 4 мая 2018 года. Террористов ИГИЛ (организации, запрещённой на территории Российской Федерации) брали тогда сотрудники ФСБ.

— У задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в спецслужбе.

