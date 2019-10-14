Пропавшую в Ярославской области Лидию Марзаеву нашли мертвой в реке

Трагически завершились поиски пропавшей 90-летней Лидии Марзаевой. 7 октября женщина ушла из своего дома в деревне Стрелка в Борисоглебском районе Ярославской области и исчезла. Поиски пропавшей шли несколько дней. В них участвовали полицейские и добровольцы. В итоге в минувшие выходные женщину нашли мертвой. Волонтеры заметили труп в реке рядом с деревней, где жила погибшая.



— Труп обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. По факту происшествия проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

