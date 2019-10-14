Пропавшую в Ярославской области Лидию Марзаеву нашли мертвой в реке

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30 сентября 2019
Банная амнистия!
Теперь вы можете вернуть комментатора, которого ранее скрыли.Разбанить скрытого комментатора можно у себя в профиле во вкладке "Скрытые комментаторы".
13 сентября 2019
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Трагически завершились поиски пропавшей 90-летней Лидии Марзаевой. 7 октябряженщина ушла из своего дома в деревне Стрелка в Борисоглебском районе Ярославской области и исчезла. Поиски пропавшей шли несколько дней. В них участвовали полицейские и добровольцы. В итоге в минувшие выходные женщину нашли мертвой. Волонтеры заметили труп в реке рядом с деревней, где жила погибшая.
— Труп обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. По факту происшествия проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
По версии следствия, криминала в смерти женщины нет. Известно, что накануне гибели пенсионерка повидалась с дочерью. Вечером 6 октября соседи видели свет в ее окнах. А 7 октября днём к пожилой женщине пришёл социальный работник, но дома уже никого не было.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.