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Пропавшую в Ярославской области Лидию Марзаеву нашли мертвой в реке

Труп 90-летней бабушки обнаружили недалеко от деревни, где она жила

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Бабушка, которую искали в&nbsp;Борисоглебском районе, погибла

Бабушка, которую искали в Борисоглебском районе, погибла

Трагически завершились поиски пропавшей 90-летней Лидии Марзаевой. 7 октября женщина ушла из своего дома в деревне Стрелка в Борисоглебском районе Ярославской области и исчезла. Поиски пропавшей шли несколько дней. В них участвовали полицейские и добровольцы. В итоге в минувшие выходные женщину нашли мертвой. Волонтеры заметили труп в реке рядом с деревней, где жила погибшая.

— Труп обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. По факту происшествия проводится проверка, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По версии следствия, криминала в смерти женщины нет. Известно, что накануне гибели пенсионерка повидалась с дочерью. Вечером 6 октября соседи видели свет в ее окнах. А 7 октября днём к пожилой женщине пришёл социальный работник, но дома уже никого не было.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.

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