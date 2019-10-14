В ДТП на дороге Рыбинск — Череповец пострадали три девушки

Поездка в выходные дни закончилась для трех девушек лечением. В воскресенье, 13 октября, около 14:30 «Рено-Сандеро», который, по предварительной информации, двигался в сторону Рыбинска, выехал на встречную полосу. Судя по всему, женщина, которая находилась за рулем «француза», направлялась домой и, поворачивая направо, не справилась с управлением.

Навстречу ей шел «Шевроле-Лачетти», водителем которого была 31-летняя девушка. Она не успела среагировать, и произошло столкновение лоб в лоб. В аварии пострадали три девушки: водители «Рено» и «Шероле», а также пассажирка, которая сидела в «американце».