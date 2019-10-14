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В ДТП на дороге Рыбинск — Череповец пострадали три девушки

Лобовое столкновение в Ярославской области превратило автомобили в груду железа

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Машины столкнулись лоб в лоб

Машины столкнулись лоб в лоб

Поездка в выходные дни закончилась для трех девушек лечением. В воскресенье, 13 октября, около 14:30 «Рено-Сандеро», который, по предварительной информации, двигался в сторону Рыбинска, выехал на встречную полосу. Судя по всему, женщина, которая находилась за рулем «француза», направлялась домой и, поворачивая направо, не справилась с управлением.

Навстречу ей шел «Шевроле-Лачетти», водителем которого была 31-летняя девушка. Она не успела среагировать, и произошло столкновение лоб в лоб. В аварии пострадали три девушки: водители «Рено» и «Шероле», а также пассажирка, которая сидела в «американце».

К счастью, сильных травм во время ДТП никто не получил, но все трое отправлены домой на амбулаторное лечение.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    14 окт 2019 в 12:50

    Как при повороте направо тебе могут выехать навстречу? Мы же не в Англии...

    Гость
    14 окт 2019 в 11:49

    По вашей логике и нива шевроле, американец!))))

    Гость
    14 окт 2019 в 11:46

    Простите, а это как "...пассажирка, которая сидела за рулем "американца"."