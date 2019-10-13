В Ярославском районе маленькая собачка стала виновником ДТП

Сегодня в 15:30 в Кузнечихе столкнулись два автомобиля. Причиной ДТП стала бегающая по дороге маленькая собачка породы шпиц.
- Беспечные хозяева не углядели за своим шпицем, - написал Илья Кучарин в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». - Этот маленький комочек шерсти радостно бежал нам на встречу и, видимо, хотел нас задавить. Не ожидая такой наглости от этого зверюги, я остановил автомобиль и уже через секунду получил удар в заднюю часть.
Илья успел вовремя остановить машину, но водитель Газели, не ожидал резкой остановки посреди дороги.
- Собакин жив, здоров, - написал Илья. - В руки не давался. Его смогли согнать с дороги в частный сектор. Пользуясь случаем, хочу передать привет хозяину зверька.
Видео: Илья Кучарин «Жесть Ярославль»
Участники группы в обсуждениях разделились на два лагеря. Одни благодарят водителя за то, что пёс остался жив.
- Вам огромный респект за живую животинку! – написала Лариса Калабишко - Машины починятся. Главное, что все обошлось! Плюс в карму!
А другие считают риск из-за животного неоправданным.
- Такая история может печально окончиться, а собачка просто убежит, - написал в паблике Дмитрий Грибов.
Перед машинами выбегают не только собаки, но и люди. В Ярославле пострадали два пешехода, пытавшиеся не по правилам перейти дорогу.