В Ярославском районе маленькая собачка стала виновником ДТП

Сегодня в 15:30 в Кузнечихе столкнулись два автомобиля. Причиной ДТП стала бегающая по дороге маленькая собачка породы шпиц.



- Беспечные хозяева не углядели за своим шпицем, - написал Илья Кучарин в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». - Этот маленький комочек шерсти радостно бежал нам на встречу и, видимо, хотел нас задавить. Не ожидая такой наглости от этого зверюги, я остановил автомобиль и уже через секунду получил удар в заднюю часть.



Илья успел вовремя остановить машину, но водитель Газели, не ожидал резкой остановки посреди дороги.

