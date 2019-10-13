«Экшен не хуже, чем в Голливуде»: чтобы остановить авто нарушителя, полицейским пришлось стрелять

Жители района наблюдали за погоней, как за захватывающим фильмом Фото: Александра Савельева

— На нашей тишайшей улочке 1-й Пролетарской в Ярославле случился настоящий детектив! — написала на своей странице в фейсбуке Светлана Пасхина. — Надо заметить, что улицу эту посторонние чаще всего обходят стороной, ибо страшен частный сектор для непосвященных и здесь не прописанных, а также не работающих на местном заводе своими тайнами и загадками. А тут — такое событие: вой сирен, погоня, стрельба, задержание. Преступники пытались удрать на иномарке, полиция, как водится, преследовала.

Местные жители даже подумали, что это киношники приехали в Ярославль снимать бандитский сериал. Но оказалось, что это было реальное преследование.



— Экшен не хуже, чем в Голливуде, — написала Светлана. — Это событие, разумеется, взбудоражило и чересчур перевозбудило местное сонное население. А народ у нас, надо отметить, душевный, дружный. А еще — любопытный и отважный. Посторонних вычисляют на раз-два, случись чего, могут и отпор дать! Едва началась погоня, первыми из домов повыскакивали бабоньки: в халатиках, ночных сорочках, пижамках и тапочках на голы ноги. За ними вылезли удивленные мужички — в штанах-трениках и сапогах, но некоторые с голым торсом. И в течение нескольких минут вся эта отважная команда спокойненько наблюдала, как в метре от распахнутых настежь калиток проносятся визжащие машины. Одна за другой, одна за другой — по кругу: проспект Авиаторов — 1-я Пролетарская. Захватывающее, конечно, зрелище. Особенно для здешней публики.

Как оказалось, всё началось с того, что 29-летний мужчина на «Мицубиши» врезался в ограждение и решил скрыться с места ДТП. За ним в погоню пустились сотрудники полиции. Требования остановиться мужчина игнорировал, только больше выжимал педаль газа, обгоняя авто впереди по встречке. Полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы наконец остановить авто.

