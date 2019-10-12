«Жестокая авария»: две машины скорой работают на месте ДТП на «пьяной дороге» в Ярославле

Сегодня вечером около 18:30 часов на пьяной дороге в Заволжском районе разбились две легковушки. На мокрой дороге столкнулись «Форд Фокус» и «Тойота Теана». Обе машины с серьёзными повреждениями.

— Есть пострадавшие, — коротко сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

На место ДТП приехали две машины скорой помощи.

— Жестокая авария, спасатели, скорая - кого там только не было, — написали очевидцы.

—Лоб в лоб хлопнулись, скорей всего, — прокомментировал Андрей Чигин.

Подробности аварии уточняются.