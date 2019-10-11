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Извращенца, совращавшего маленькую девочку в соцсетях, изолируют от общества

Ярославский областной суд оставил в силе вынесенный ранее приговор

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Преступника, совращавшего девочку, накажут

Преступника, совращавшего девочку, накажут

Извращенца из Ярославской области, совращавшего маленькую девочку в соцсетях, приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии-поселении. 10 октября Ярославский областной суд отклонил апелляцию прокурора на решение районного суда и оставил в силе вынесенный мужчине ранее приговор.

Напомним, 36-летний житель одного из районов Ярославской области шантажировал маленькую девочку в соцсетях. На тот момент ребенку было всего 8 лет. Мужчина запугал девочку и потребовал прислать ему интимные фото. Малышка набралась смелости и рассказала о происходящем родителям. А они обратились за помощью к правоохранителям.

Когда извращенца нашли, оказалось, что у него есть жена и двое своих детей. В августе прошлого года мужчину признали виновным в побуждении ребенка к совершению действий сексуального характера путем шантажа.

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