В Ярославле футболиста поймали на крупной партии метамфетамина

В Ярославле следственный отдел полиции передал в суд дело 26-летнего футболиста, которого поймали на крупной партии наркотиков.
Поймали мужчину летом в промзоне на улице Декабристов. С собой у него был пакет с килограммом гашиша и 3 кило метамфетамина. Удивились даже полицейские.
— Это самая крупная партия изъятых синтетических наркотиков в текущем году на территории региона, — говорят в УМВД по Ярославской области.
В полиции рассказали — наркодилером оказался бывший профессиональный футболист. Имя пока не называют.
— Сам наркотические средства не потребляет, являлся оптовым курьером интернет-магазина, занимался распространением, — уточнили в полиции.
Собственно, и задержали его как раз, когда он из Петербурга привёз новую партию.
Как рассказал источник 76.RU, раньше мужчина профессионально занимался футболом, играл за разные клубы, но когда заболело колено, ушёл из большого спорта. И, видимо, пришёл в наркомафию.
По 228-й статье мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы.