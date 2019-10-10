В Ярославле футболиста поймали на крупной партии метамфетамина

В наркомафию мужчина пришёл из большого спорта

В Ярославле следственный отдел полиции передал в суд дело 26-летнего футболиста, которого поймали на крупной партии наркотиков.

Поймали мужчину летом в промзоне на улице Декабристов. С собой у него был пакет с килограммом гашиша и 3 кило метамфетамина. Удивились даже полицейские.

— Это самая крупная партия изъятых синтетических наркотиков в текущем году на территории региона, — говорят в УМВД по Ярославской области.

В полиции рассказали — наркодилером оказался бывший профессиональный футболист. Имя пока не называют.