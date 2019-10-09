Разбилась о скалу: в Альпах погибла 33-летняя велосипедистка из Ярославля

В Словении погибла 33-летняя уроженка Ярославля Ульяна Егина.

Как сообщает словенское издание Delo со ссылкой на местную полицию, Ульяна разбилась в Альпах во время катания на велосипеде.

— Когда она выехала из правого поворота, то потеряла контроль над своим велосипедом и поехала на левую сторону дороги, где врезалась в скалу, а затем упала на дорогу. От тяжелых травм она скончалась на месте происшествия, — уточняет издание.



Ульяна родом из Ярославля. Девушка увлекалась велосипедным спортом, рассказывала о своём увлечении в инстаграме.