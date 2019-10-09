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Происшествия

Разбилась о скалу: в Альпах погибла 33-летняя велосипедистка из Ярославля

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением

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Ульяна обожала свою работу и спорт

Ульяна обожала свою работу и спорт

В Словении погибла 33-летняя уроженка Ярославля Ульяна Егина. 

Как сообщает словенское издание Delo со ссылкой на местную полицию, Ульяна разбилась в Альпах во время катания на велосипеде.

— Когда она выехала из правого поворота, то потеряла контроль над своим велосипедом и поехала на левую сторону дороги, где врезалась в скалу, а затем упала на дорогу. От тяжелых травм она скончалась на месте происшествия, — уточняет издание.

Ульяна родом из Ярославля. Девушка увлекалась велосипедным спортом, рассказывала о своём увлечении в инстаграме.

Каждый пост был пропитан любовью к своему хобби.

— Знакомый маршрут с новой компанией и совсем другими ощущениями! Низкий пульс, высокий каденс — и кажется, что ты можешь ехать вечно! — писала Ульяна.

Карьеру девушка построила в столице — в компании «Яндекс» она работала руководителем группы студенческих программ. Ульяна звала всех увлекающихся на стажировки в компанию.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Ульяны.

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Ульяна ЕгинавелосипедАльпыСловения

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гостья
    9 окт 2019 в 19:26

    Я познакомилась с Ульяной, когда училась в университете. Она была очень светлым человеком. Соболезнования родным и близким.

    Гость
    9 окт 2019 в 19:01

    Что то нянечки из детсадов или младший медперсонал в Альпах не разбиваются.

    Коровьев
    9 окт 2019 в 18:57

    Она из тензора вроде...
    Соболезнования родным и близким