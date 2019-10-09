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Происшествия

Ярославец отсудил у мэрии больше 100 тысяч за упавшее на авто дерево

Автоюрист рассказал об итогах рассмотрения иска жителя города к властям

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Ветка рухнула на припаркованный&nbsp;«Фольксваген-Поло»

Ветка рухнула на припаркованный «Фольксваген-Поло»

В Кировском районном суде Ярославля рассмотрели дело по иску автомобилиста, на машину которого прошедшим летом упало дерево. Точнее, большая гнилая ветка с него. Владелец иномарки насчитал 100 с лишним тысяч рублей ущерба и отнёс заявление в суд, попросив взыскать эту сумму с мэрии города.

— Суд взыскал с ответчика сумму ущерба в полном объёме, — рассказал 76.RU автоюрист Алексей Самойлов.

Гнилая ветка рухнула на «Фольксваген-Поло» в середине июля. Легковушка стояла на парковке около дома № 22 по улице Богдановича. В салоне в момент ЧП никого из людей не было.

Ещё больше денег недавно в Ярославле у муниципального ПАТП-1 отсудила бабушка, которая получила травму в автобусе.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    9 окт 2019 в 14:22

    Пусть эти 100 тыс. платит чиновник, ответственный за надлежащее состояние этого района из своего кармана.