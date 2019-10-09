Ярославец отсудил у мэрии больше 100 тысяч за упавшее на авто дерево

В Кировском районном суде Ярославля рассмотрели дело по иску автомобилиста, на машину которого прошедшим летом упало дерево. Точнее, большая гнилая ветка с него. Владелец иномарки насчитал 100 с лишним тысяч рублей ущерба и отнёс заявление в суд, попросив взыскать эту сумму с мэрии города.



— Суд взыскал с ответчика сумму ущерба в полном объёме, — рассказал 76.RU автоюрист Алексей Самойлов.



Гнилая ветка рухнула на «Фольксваген-Поло» в середине июля. Легковушка стояла на парковке около дома № 22 по улице Богдановича. В салоне в момент ЧП никого из людей не было.

