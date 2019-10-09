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Сломаны ноги, выбиты зубы: в Ярославской области мотоциклист влетел в толпу девушек

В ДТП в Переславле-Залесском пострадало трое человек

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Трое человек пострадало в ДТП в Переславле-Залесском

Трое человек пострадало в ДТП в Переславле-Залесском

Серьезное ДТП произошло в Переславле-Залесском Ярославской области 8 октября. Здесь на улице Строителей 21-летний мотоциклист с 16-летним пассажиром врезался в толпу девушек, идущих навстречу по краю дороги.

— В результате пострадала 17-летняя девушка. Ее увезли в больницу с переломом ноги, — сообщили в ОГИБДД Переславля.

Пострадал и сам байкер — у него вышибло зубы. А у пассажира зафиксировали рваную рану ноги.

По предварительной информации, водитель неправильно выбрал скорость, у молодого человека, который был за рулем, нет прав, а на мотоцикле — госномера.

Проверка по факту аварии продолжается.

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