Точка в громкой истории: водителю, сбившему насмерть 13-летнего подростка, вынесли приговор

В Ярославской области поставлена точка в деле о смертельном ДТП. В ночь на 17 июня прошлого года в Некрасовском районе под колесами иномарки «Фольксваген-Пассат» погиб 13-летний мальчик. Авария случилась на трассе Ченцы — Введенское около деревни Горки. Ребенка увезли в больницу, но спасти его врачи не смогли.



— Погибший шел по обочине со своим другом с включенными фонариками, Правила дорожного движения не нарушал, — рассказали в прокуратуре Некрасовского района.



За рулем машины находился 54-летний житель Ярославля. Мужчина скрылся с места происшествия. Но на следующий день сам пришел в правоохранительные органы с повинной. В прокуратуре рассказали, что водитель заявлял в суде, что его вины в случившемся нет. Однако его все-таки признали виновным и назначили наказание в виде трех лет заключения в колонии-поселении и компенсации морального вреда.

