8 октября вторник
СЕЙЧАС +4°С
usd 64.83
eur 71.15

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 64.83
eur 71.15

Все новости

Все новости
Происшествия

Точка в громкой истории: водителю, сбившему насмерть 13-летнего подростка, вынесли приговор

Мальчишка с другом шли по обочине и угодили под колеса лихача

Поделиться

1 132
3 Обсудить
Водителя приговорили к реальному сроку

Водителя приговорили к реальному сроку

В Ярославской области поставлена точка в деле о смертельном ДТП. В ночь на 17 июня прошлого года в Некрасовском районе под колесами иномарки «Фольксваген-Пассат» погиб 13-летний мальчик. Авария случилась на трассе Ченцы — Введенское около деревни Горки. Ребенка увезли в больницу, но спасти его врачи не смогли.

— Погибший шел по обочине со своим другом с включенными фонариками, Правила дорожного движения не нарушал, — рассказали в прокуратуре Некрасовского района.

За рулем машины находился 54-летний житель Ярославля. Мужчина скрылся с места происшествия. Но на следующий день сам пришел в правоохранительные органы с повинной. В прокуратуре рассказали, что водитель заявлял в суде, что его вины в случившемся нет. Однако его все-таки признали виновным и назначили наказание в виде трех лет заключения в колонии-поселении и компенсации морального вреда.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПНекрасовский районЯрославская область

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гостья
    8 окт 2019 в 17:17

    Ночью погиб тринадцатилетний подросток на дороге. Ночью в таком возрасте спать нужно. И одежда должна быть светоотражающая. Подвели мужика под монастырь!

    110
    8 окт 2019 в 17:02

    Нужно давать как за умышленное убийство. Иначе не снизить преступность на дорогах.

    Гость
    8 окт 2019 в 17:45

    Только за последние недели сколько людей посбивали. Давно пора ужесточать наказание за такую езду. Никаких оправданий тут нет!