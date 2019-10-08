Проклятый перекрёсток: в Лесных полянках разбились две машины

Сегодня днём на развязке Юбилейного моста в Ярославле произошла авария. Она случилась у поворота к Лесным полянам — место, которое водители называют заколдованным или проклятым из-за того, что здесь часто бьются машины.
— Я проезжал мимо в 13:10, и уже работали спасатели и скорая, — рассказал читатель 76.RU.
Синяя и серая легковушки уже стояли с сильно разбитыми мордами. Похоже, одна из машин стояла на поворот, другая — ехала по главной дороге.
В ГИБДД пока не комментируют ДТП. Но в соцсетях уже развернулось широкое обсуждение.
— Попробуй уступи и поверни, когда некоторые 100 и более по главной едут. Сколько раз выключен светофор, столько там и аварий. Как-то одних растянули, через час уже другие стукнулись, — рассказывает Мария Шалагинова. — По направлению от зоопарка в Лесные нужно уступить всем, это просто нереально. Кто-то тоже пытается домой попасть. Можно медленно разъехаться, а можно расколошматиться.
— Проблем нет до вечера, а когда все домой ломятся, там такой хаос, — подтверждает трудность проезда по перекрёстку Жека Иванов.