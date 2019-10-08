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Происшествия

Проклятый перекрёсток: в Лесных полянках разбились две машины

Битый пластик разлетался по дороге в Ярославле

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Обе машины сильно повреждены

Обе машины сильно повреждены

Сегодня днём на развязке Юбилейного моста в Ярославле произошла авария. Она случилась у поворота к Лесным полянам — место, которое водители называют заколдованным или проклятым из-за того, что здесь часто бьются машины. 

— Я проезжал мимо в 13:10, и уже работали спасатели и скорая, — рассказал читатель 76.RU. 

Синяя и серая легковушки уже стояли с сильно разбитыми мордами. Похоже, одна из машин стояла на поворот, другая — ехала по главной дороге. 

Информация о пострадавших уточняется

Информация о пострадавших уточняется

В ГИБДД пока не комментируют ДТП. Но в соцсетях уже развернулось широкое обсуждение. 

— Попробуй уступи и поверни, когда некоторые 100 и более по главной едут. Сколько раз выключен светофор, столько там и аварий. Как-то одних растянули, через час уже другие стукнулись, — рассказывает Мария Шалагинова. — По направлению от зоопарка в Лесные нужно уступить всем, это просто нереально. Кто-то тоже пытается домой попасть. Можно медленно разъехаться, а можно расколошматиться.

— Проблем нет до вечера, а когда все домой ломятся, там такой хаос, — подтверждает трудность проезда по перекрёстку Жека Иванов. 

Один не уступил другому

Один не уступил другому

Если у вас есть видео аварии, присылайте его на 76@rugion.ru или в сообщения группы.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    8 окт 2019 в 18:15

    В каких таких Лесных полянках? И кто, кроме авторов статьи, такое название проклятый перекрёстку дал? Есть знаки приоритета, когда светофор не работает. Если на знаки не смотреть, любой перекрёсток будет проклятым.

    Алексей
    8 окт 2019 в 16:15

    Ну вы как то определитесь, в полянка или в поляна.