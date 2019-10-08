Проклятый перекрёсток: в Лесных полянках разбились две машины

Сегодня днём на развязке Юбилейного моста в Ярославле произошла авария. Она случилась у поворота к Лесным полянам — место, которое водители называют заколдованным или проклятым из-за того, что здесь часто бьются машины.

— Я проезжал мимо в 13:10, и уже работали спасатели и скорая, — рассказал читатель 76.RU.

Синяя и серая легковушки уже стояли с сильно разбитыми мордами. Похоже, одна из машин стояла на поворот, другая — ехала по главной дороге.